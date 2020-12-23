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23.12.2020 23:49
Рубрика: В мире

Трамп наложил вето на оборонный бюджет 2021-го года

Действующий президент США Дональд Трамп наложил вето на одобренный конгрессом США военный бюджет на следующий год, передает РИА Новости. Трамп раскритиковал бюджет, отметив отсутствие в нем "мер, обеспечивающих национальную безопасность".

Фото: REUTERS
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"Я возвращаю резолюцию, - говорится в комментарии главы Белого дома к палате представителей. - К сожалению, она не включает критически важные меры, необходимые для обеспечения национальной безопасности, включает статьи, которые не обеспечивают уважение наших ветеранов и нашей военной истории, противоречит усилиям моей администрации в том, чтобы интересы Америки были первостепенными в вопросах нашей национальной безопасности и зарубежной политики".

Напомним, что забракованный Трампом бюджет предусматривает пакет антироссийских санкций - противодействие строительству российских трубопроводов "Северный поток 2" и "Турецкий поток", санкции против Турции за поставки российских ЗРК С-400 и т.д.

В мире В мире США Дональд Трамп

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