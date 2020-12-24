В Сингапуре подтвердили случай заражения британским штаммом коронавируса

Первый случай инфицирования новой разновидностью коронавируса, обнаруженной ранее в Великобритании, подтвердили власти Сингапура. Еще 11 человек сдали первый положительный тест, передает CNN.

"Новый штамм обнаружен у сингапурской студентки, вернувшейся недавно из Лондона. Однако пока нет подтверждения распространения данного типа вируса непосредственно в обществе", - со ссылкой на минздрав страны пишет ТАСС.

По данным ведомства, в период с 17 ноября по 17 декабря коронавирус был обнаружен у 31 человека, вернувшегося в Сингапур из стран Европы. Все заболевшие находятся в специальных карантинных центрах. При этом за последний месяц непосредственно в обществе было выявлено не более десяти новых случаев COVID-19. Всего же с начала пандемии в республике подтверждено свыше 58 тысяч (58,4 тыс.) фактов заражения, 29 человек скончались от последствий болезни.