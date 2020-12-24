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24.12.2020 12:00
Рубрика: Легковые авто

Видео: Культовое купе Buick помыли впервые за 34 года

Текст: Григорий Гомельчук

Buick Grand National считается в США, без преувеличения, культовой моделью. Купе, выпускавшееся в 80-е годы, приобрело множество поклонников благодаря мощным двигателям и агрессивному внешнему виду. Модель была произведена большим тиражом и не является особой редкостью, однако найти экземпляр в хорошем состоянии сейчас считается большой удачей, такие машины ценятся чрезвычайно высоко.

Фото: скриншот с www.youtube.com
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А теперь представьте себя на месте счастливчика, заполучившего Grand National с пробегом всего 56 миль (90 километров). Машина практически все время с момента покупки в 1987 году стояла в гараже - владелец прокатился на ней лишь пару раз. Он умер несколько лет назад, и вот вдова наконец решилась выставить раритет на продажу. Grand National сохранился практически в идеальном состоянии, не считая того, что лак на кузове изрядно исцарапала домашняя собака.

Фото: скриншот с www.youtube.com
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Чтобы привести свое приобретение в приличный вид, новый владелец обратился за помощью к специалистам студии детейлинга AMMO NYC. Они тщательно помыли машину пеной, потом обработали черным полиролем, а сверху нанесли состав, увеличивающий блеск. Кроме того, установили новый топливный бак и топливный насос, а также новый аккумулятор.

В финале видео счастливый владелец заводит свою преобразившуюся машину. Правда, он уже рассказал, что собирается продать ее "из-за сложившейся обстановки" и нехватки места в гараже. Цена пока не названа, но Grand National в хорошем состоянии продаются не меньше, чем за 40 000 долларов. В прошлом году аналогичный Buick с пробегом 27 миль (43 километра) кто-то купил за 105 000 долларов.

#видео