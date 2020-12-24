Видео: тракторист наказал "учителя" на Mercedes

Одна из самых нелюбимых всеми категорий водителей на дорогах - т.н. "учителя", автомобилисты, считающие себя вправе "учить" остальных участников движения правильному вождению.

Это они яростно сигналят всем, кто "мешает" им мчаться по трассе с запредельной скоростью, грубо подрезают водителей-тихоходов - новичков, женщин, пожилых людей - и внезапно оттормаживаются, не давая проехать. Часто это заканчивается ДТП, виновниками которых такие "учителя" считают кого угодно, только не себя.

Классическая авария с "учителем" на стареньком Mercedes произошла в Польше. Видео с регистратора второго участника аварии набрало 4,7 миллиона просмотров и несколько тысяч комментариев, в которых в адрес наглеца-"учителя" лишь брань и язвительные издевки.

На узкой проселочной дороге трактор фермера полз со скоростью 35-40 км/ч, что очень разозлило торопившегося куда-то владельца Mercedes. Обогнав медленно движущуюся колымагу, он решил поиздеваться: оттормозился разок-другой, а когда тракторист решил объехать - снова перегородил ему дорогу. Что ж удивляться, что фермер в итоге въехал в зад Mercedes, разбив легковушке стекло и помяв кузов?

Разозленный "учитель" выскочил из салона, предвкушая долгое разбирательство с последующим наказанием для тракториста, но каково ж было его разочарование, когда он узнал, что все случившееся попало в объектив видеорегистратора и будет оцениваться полицией не только с его слов.

В местных новостях пишут, что тракторист в итоге был наказан штрафом в 200 злотых (1 злотый - 20 рублей) и 5 штрафными баллами, причем не за само случившееся ДТП, а за использование телефона за рулем. А "учитель" получил прекрасный урок на будущее - штраф 700 злотых и 18 штрафных баллов (24 балла в год - и нарушителя отправляют в автошколу на пересдачу) "за создание угрозы безопасности дорожного движения". Ремонтировать машину ему также придется за свой счет.