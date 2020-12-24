Власти Нидерландов ужесточат правила въезда в страну

В Нидерландах с 29 декабря ужесточают правила въезда в страну. Теперь прибывающие авиапассажиры будут обязаны предоставить отрицательный тест на COVID-19. Нововведения касаются всех желающих посетить Нидерладны, включая граждан страны.

Согласно требованиям правительства, приезжающие, в том числе из стран ЕС, обязаны иметь при себе отрицательный тест ПЦР, сделанный не менее чем за 72 часа до прибытия, пишет РИА Новости, ссылаясь на издание NL Times.

"Если у пассажиров нет соответствующего требованиям отрицательного результата теста ПЦР, им не разрешается садиться в самолет", - подчеркнул министр здравоохранения Нидерландов Уго де Йонге. Отмечается также, что власти настоятельно просят всех прибывших пройти 10-дневный карантин.

Сейчас в Нидерландах рассматривают возможность введения аналогичного требования для любых других форм коммерческих пассажирских перевозок, включая автобусы, паромы и поезда.

Напомним, неделей ранее стало известно об обнаружении в Великобритании новой мутации коронавируса. Отмечалось, что он распространяется с большей скоростью. Позже новый штамм был выявлен и в Нидерландах.