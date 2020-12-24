Захарова: Ученые РФ получили из Британии образцы нового штамма COVID-19

Российские ученые получили образцы нового штамма коронавируса, который был выявлен в Великобритании, и уже приступили к его изучению. Об этом заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.

"Российские ученые, получив соответствующие образцы, интенсивно работают над его изучением. Они обмениваются информацией с иностранными коллегами, представителями ВОЗ", - сказала Захарова на брифинге.

Ранее в Великобритании был обнаружен новый штамм коронавируса. Консультационный совет по новым и возникающим респираторным вирусным угрозам страны заявил, что он распространяется с большей скоростью, чем предыдущие, и требует от населения еще большей осторожности.