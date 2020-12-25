Апелляционный суд Висконсина отказал Трампу в пересмотре итогов выборов

В Висконсине апелляционный суд отказал действующему президенту США Дональду Трампу в пересмотре итогов голосования. Согласно официальным данным, Джо Байден победил этом штате с небольшим отрывом и получил 10 голосов выборщиков.

Штаб Трампа утверждал, что избирком Висконсина нарушил Конституцию, ослабив требования к идентификации избирателей на выборах и разрешив выносные ящики для бюллетеней на фоне пандемии. Однако апелляционный суд единогласным решением трех судей признал эти доводы несостоятельными, пишет РИА Новости. Решение апелляционного суда может оспорено в Верховном суде.

Напомним, президентские выборы в США прошли третьего ноября, а 14 декабря коллегия выборщиков утвердила результаты голосования, в соответствии с которыми Байден станет новым главой государства. Однако Трамп не признает поражение и обращается в суды.