"Британский" штамм коронавируса обнаружили в Германии

В Баден-Вюртемберге - земле Германии - впервые в стране выявили "британский" штамм коронавируса, сообщил Bild со ссылкой на представителя местного минздрава.

Его выявили у женщины 20 декабря, которая прилетела из Великобритании во Франкфурт-на-Майне. О том, что она инфицирована, стало известно после того, как все пассажиры рейса по прилете сдали экспресс-тест на COVID-19.

Повторный тест на следующий день также дал положительный результат, тогда же у женщины появились легкие симптомы заболевания. Она находится на изоляции в доме родственников. Три человека, которые были в тесном контакте с ней, также изолированы.

Ранее британский Консультационный совет по новым и возникающим респираторным вирусным угрозам подтвердил, что в стране выявили новую мутацию коронавируса, которая быстрее распространяется и требует большей осторожности от населения.

Хотя новый вариант вируса, по предварительным оценкам, может быть на 70 процентов заразней обычного, ничто пока не говорит о том, что он более опасен с точки зрения смертности или госпитализации.

Официальный представитель МИД Мария Захарова сообщила, что российские ученые уже получили новый штамм вируса и "интенсивно" изучают его. Как в свою очередь, подчеркнула глава Роспотребнадзора Анна Попова, российские вакцины против коронавируса будут эффективны и в отношении его новой мутации.