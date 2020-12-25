"Британский" штамм коронавируса обнаружили в Германии

Новости

Решетников назвал причины ускорения инфляции 14:03
Одобрен закон о едином номере "112" для вызова экстренных служб 14:02
Создан уникальный датчик диагностики заболеваний мозга 13:58
Совфед поддержал закон о защите личных данных силовиков и судей 13:55
Более 9,5 тыс. единиц техники ликвидируют последствия снегопада в Москве 13:55
В январе может вырасти число обманутых дольщиков 13:45
Совфед одобрил штрафы для "зайцев" на платных дорогах 13:43
Во Внуково самолет при посадке выкатился за полосу 13:32
Испытания ракеты "Циркон" признаны успешными 13:31
Лукашенко посетил детскую инфекционную больницу 13:11
Бари Алибасов и Лидия Федосеева-Шукшина опять развелись 13:11
В Петербурге начали оглашать приговор по делу историка Соколова 13:05
Шойгу объявил 30 и 31 декабря выходными для всех военнослужащих 12:58
В Ялте ФСБ накрыла подпольную оружейную мастерскую 12:51
Умер фантаст Джеймс Ганн 12:48
У экс-супруги Сергея Фургала проходят обыски 12:34
Критики назвали 50 лучших телесериалов 2020 года 12:34
"Игра на выживание" возглавила топ самых популярных сериалов года 12:11
В Тамбове арестовали подростка, готовившего теракт 12:06
Анжелика Варум поделилась секретами праздника 11:52
Половина федеральных налогов от новых проектов может остаться в Арктике 11:40
Новогодние выплаты проактивно перечислены на 13,5 млн детей 11:38
Оперштаб рассказал о новых случаях коронавируса в Москве 11:34
Белогрудые ежики уснули в Московском зоопарке 11:28
Работа МЦД в Москве в новогоднюю ночь будет продлена 11:18
• • •
Власть
Экономика
В регионах
В мире
Происшествия
Общество
Спорт
Культура
Русское оружие
Автопарк
Диджитал
Кинократия
Живущие в Сити
Стиль жизни
Все рубрики
Документы
Спецпроекты
Наши издания
Российская Газета
РГ-неделя
Родина
Тематические приложения
Союз
Библиотечка
...
16+
ВС: Продавца жилья можно обязать вернуть деньги при отмене сделки
ВС: Продавца жилья можно обязать вернуть деньги при отмене сделки
Испытано на себе. Недомогание после вакцинации от COVID-19 прошло
Испытано на себе. Недомогание после вакцинации от COVID-19 прошло
Задайте вопрос министру промышленности и торговли Денису Мантурову
Задайте вопрос министру промышленности и торговли Денису Мантурову
25.12.2020 13:52
Рубрика: Общество

"Британский" штамм коронавируса обнаружили в Германии

Текст: Анна Полтавцева

В Баден-Вюртемберге - земле Германии - впервые в стране выявили "британский" штамм коронавируса, сообщил Bild со ссылкой на представителя местного минздрава.

Фото: Александр Кряжев / РИА Новости
Гинцбург: "Спутник V" защитит от заражения "британским" штаммом коронавируса

Его выявили у женщины 20 декабря, которая прилетела из Великобритании во Франкфурт-на-Майне. О том, что она инфицирована, стало известно после того, как все пассажиры рейса по прилете сдали экспресс-тест на COVID-19.

Повторный тест на следующий день также дал положительный результат, тогда же у женщины появились легкие симптомы заболевания. Она находится на изоляции в доме родственников. Три человека, которые были в тесном контакте с ней, также изолированы.

Ранее британский Консультационный совет по новым и возникающим респираторным вирусным угрозам подтвердил, что в стране выявили новую мутацию коронавируса, которая быстрее распространяется и требует большей осторожности от населения.

Хотя новый вариант вируса, по предварительным оценкам, может быть на 70 процентов заразней обычного, ничто пока не говорит о том, что он более опасен с точки зрения смертности или госпитализации.

Официальный представитель МИД Мария Захарова сообщила, что российские ученые уже получили новый штамм вируса и "интенсивно" изучают его. Как в свою очередь, подчеркнула глава Роспотребнадзора Анна Попова, российские вакцины против коронавируса будут эффективны и в отношении его новой мутации.

Общество Здоровье

Главное сегодня

В Кремле оценили возможность сокращения январских каникул
Трутнев предложил брать плату с компаний за иностранных работников
Шойгу объявил 30 и 31 декабря выходными для всех военнослужащих
В Тамбове ФСБ задержала готовившего теракт подростка
Число пострадавших в ДТП с автобусом под Рязанью выросло до 13
Поисковые сервисы раскрыли планы россиян на Новый год
На какой день вырабатывается иммунитет к COVID-19 после вакцинации