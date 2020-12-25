Указ главы Чеченской Республики от 24 декабря 2020 года № 234 "О внесении изменения в указ Главы Чеченской Республики от 27 марта 2020 года № 66"

В соответствии с постановлением Правительства Российской Федерации от 1 апреля 2020 года № 402 "Об утверждении Временных правил оформления листков нетрудоспособности, назначения и выплаты пособий по временной нетрудоспособности в случае карантина застрахованным лицам в возрасте 65 лет и старше" и с учетом рекомендаций Министерства труда и социальной защиты Российской Федерации, направленных телеграммой от 23 июня 2020 года № 17-1/10/П-5999, постановляю:

1. Внести в указ Главы Чеченской Республики от 27 марта 2020 года № 66 "О неотложных мерах по предотвращению распространения новой коронавирусной инфекции (COVID-2019) на территории Чеченской Республики" (в редакции указа Главы Чеченской от 7 декабря 2020 года № 227) изменение, изложив подпункт 1.2 пункта 1 в следующей редакции:

"1.2. Граждан в возрасте 65 лет и старше, а также граждан, имеющих тяжелые хронические заболевания, возобновить соблюдение режима обязательной самоизоляции с 21 декабря 2020 года по 17 января 2021 года включительно, за исключением случаев обращения за медицинской помощью и случаев иной прямой угрозы жизни и здоровью.

Определить следующие сроки действия ограничительных мер, направленных на обеспечение санитарно-эпидемиологического благополучия населения, в части необходимости соблюдения режима самоизоляции гражданами в возрасте 65 лет и старше:

с 21 декабря 2020 года по 3 января 2021 года включительно;

с 4 января 2021 года по 17 января 2021 включительно.

Режим полной самоизоляции может не применяться к руководителям и сотрудникам предприятий, организаций, учреждений и органов власти, чье нахождение на рабочем месте является критически важным для обеспечения их функционирования, работникам здравоохранения.".

2. Контроль за выполнением настоящего указа оставляю за собой.

3. Настоящий указ вступает в силу со дня его подписания и подлежит официальному опубликованию.

Р.А.Кадыров







