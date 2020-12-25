Что теряет и приобретает Лондон в сделке по Brexit

На пресс-конференции в четверг вечером на Даунинг-стрит, Джонсон пояснил, что соглашение дает "основу для действительно успешных новых отношений". Обе стороны договорились о независимом арбитражном процессе, чтобы определить, какие санкции следует применить, если одна из сторон отклоняется от действующих нормативных стандартов таким образом, что ущемляет интересы другой. По словам британского премьера, Лондон сможет устанавливать свои собственные стандарты, внедрять инновации "в ключевых секторах, таких как бионаука и искусственный интеллект". "Британские законы будут приниматься исключительно британским парламентом, интерпретироваться британскими судьями, заседающими в судах Великобритании", - пояснил Джонсон, добавив, что Соединенное Королевство останется культурно, эмоционально, исторически, стратегически и геологически привязанным к Европе, не в последнюю очередь благодаря четырем миллионам граждан ЕС, которые живут в Альбионе и вносят огромный вклад во все сферы его жизнедеятельности.

Как отмечают аналитики, оптимизм Джонсона контрастирует с оценками Управления по бюджетной ответственности правительства, которое ожидает, что Brexit приведет к сокращению около четырех процентов ВВП Британии в среднесрочной перспективе. Кроме того, по словам Барри Деаса, главы британской Национальной федерации организаций рыбаков, рыболовная промышленность страны была разочарована тем, что Джонсон в результате заключения сделки так и не обеспечил контроль над 12-мильными промысловыми водами у побережья Великобритании. Торговый договор не распространяется на услуги, которые составляют 80 процентов британской экономики, включая банковскую сферу, которая позиционирует Лондон как единственную финансовую столицу, способную соперничать с Нью-Йорком. Доступ на рынок ЕС для британских банков, страховщиков и управляющих активами пока остается неопределенным, отмечают финансовые аналитики.

Депутаты британского парламента намерены проголосовать за соглашение в среду, 30 декабря. Ожидается, что группа, состоящая из юристов и политиков, включая бывшего министра по делам Brexit Дэвида Джонса, обнародует свои оценки до понедельника.

Комментарии

Президент Европейской комиссии Урсула фон дер Ляйен:

- Это был длинный и извилистый путь. Наконец-то мы можем оставить Brexit позади и смотреть в будущее. Европа движется дальше.

Президент Франции Эмманюэль Макрон:

- Единство и сила Европы окупились. Соглашение с Соединенным Королевством необходимо для защиты наших граждан, наших рыбаков, наших производителей. Мы позаботимся о том, чтобы это было так.

Мишель Барнье, главный переговорщик от ЕС:

- Сегодня день облегчения, но он окрашен некоторой грустью, поскольку мы сравниваем то, что было раньше, с тем, что будет впереди.

Мнение

Как отмечает Reuters, ЕС после выхода Лондона из европейского блока, теряет свою главную военную и разведывательную мощь, в том числе 15 процентов совокупного ВВП, а также одну из двух крупнейших финансовых столиц мира и "двигателя" свободных рынков, который действовал как важный сдерживающий фактор для амбиций Германии и Франции. Без коллективной мощи ЕС Соединенное Королевство будет оставаться в одиночестве, и отныне в гораздо большей степени полагаться на Соединенные Штаты. У Лондона будет больше автономии, но он будет беднее, по крайней мере, в краткосрочной перспективе, отмечают эксперты.