Гинцбург: Привитые от COVID-19 граждане могут стать донорами плазмы

Граждане, сделавшие прививку против коронавируса, могут стать донорами антиковидной плазмы, предназначенной для лечения пациентов с COVID-19. Об этом сообщил Александр Гинцбург - глава НИЦ имени Гамалеи, разработавшего вакцину "Спутник V".

"Конечно, привитые люди могут быть донорами, но предварительно надо проверить количество антител, потому что, как мы с вами знаем, они падают со временем", - цитирует ученого ТАСС. Считается, что переливание донорской плазмы с антителами к новой коронавирусной инфекции - это эффективный метод лечения COVID-19, при отсутствии вакцины.

Ранее Гинцбург заявил, что вакцина "Спутник V" будет защищать от измененного штамма коронавируса, обнаруженного в Великобритании. Он объяснил, что вакцина создает иммунитет ко всему S-белку коронавируса, а мутация изменяет "только одну небольшую точку на поверхности этого белка".