Критики назвали 50 лучших телесериалов 2020 года

В рамках подведения итогов уходящего года в Сети обнародован очередной чарт. На этот раз своей версией списка 50 лучших телешоу 2020-го поделилась The Guardian. В течение последних недель издание ежедневно публиковало по одной развернутой рецензии на новые сериалы, теперь сведя плоды своих трудов в единый перечень.

Его возглавила драма с Михаэлой Коэл "Я могу тебя уничтожить", где она играет жертву изнасилования.

Прочие места в первой десятке распределены так:

02. Драмедия с Билли Пайпер "Я ненавижу Сьюзи", где в интернет сливают глубоко интимные материалы со смартфона уходящей в закати актрисы, после чего ее жизнь встает на уши;

03. Антология "Голос перемен" - о борьбе британских чернокожих;

04. "Нормальные люди" - эмоциональная драма о первой любви, экранизация романа Салли Руни - "Сэлинджера для миллениалов";

05. "Однажды в Ираке" - документальный сериал о вторжении в страну;

06. "Викторина" - история Чарльза Ингрэма, бывшего майора британской армии, из-за которого разразился крупный скандал, когда он в начале нулевых обманным путем выиграл миллион фунтов стерлингов на шоу "Кто хочет стать миллионером?";

07. "Последний танец" - еще одна документалка, история Майкла Джордана и команды "Чикаго Буллс";

08. "Эта страна" - ситком о т.н. приключениях брата и сестры в глубокой британской провинции;

09. "Ход королевы" (про него вы и так всё знаете);

10. "Призраки" - фэнтези-комедия про особняк, оккупированный деятельными привидениями.

С остальными аннотированными позициями можно ознакомиться по ссылке.