Mazda испытывает новый кроссовер CX-50

Компания Mazda начала дорожные испытания прототипов перспективного компактного спорт-кроссовера CX-50 - фото одной из таких машин, тщательно оклеенной маскировочной пленкой, попали в свободный доступ.

По одним источникам, CX-50 заменит в продуктовой линейке нынешний компактный кроссовер CX-5, по другим - перспективная модель дополнит существующую гамму и не будет заменять CX-5. "Пятидесятка" создается на новой платформе с продольно расположенным двигателем и основным задним приводом. Такая же "тележка" ляжет в основу следующего поколения Mazda 6.

Гамма двигателей нового кроссовера будет включать бензиновые моторы объемом 2,4 и 3,0 л. Второй - это уже анонсированный 6-цилиндровый рядный агрегат.

Mazda CX-50 должна стать серийной в конце 2021- начале 2022 года. Прочие подробности об автомобиле пока недоступны.

Напомним, что нынешняя Mazda CX-5 для российского рынка выпускается по полному циклу (со сваркой и окраской кузовов) на заводе Mazda Sollers во Владивостоке. У этой машины поперечный мотор и основной передний привод, она предлагается по цене от 1 709 000 рублей.