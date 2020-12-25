Наши проекты
Российская Газета
РГ-неделя
Родина
Тематические приложения
Союз
Библиотечка
...
Все рубрики Власть Экономика В регионах В мире Происшествия Общество Спорт Культура Документы
Тематические проекты
Все спецпроекты Русское оружие Автопарк Digital Кинократия Стиль жизни Живущие в Сити Квадратный метр Дубль дв@ Моя победа Юридическая консультация
Совместные проекты
Пушкинский конкурс Стань журналистом! Миссия выполнима В МГИМО - с «Российской газетой» Звезды Победы Год литературы
О газете Реклама Подписка Медиацентр Контакты Вакансии Обратная связь Сервисы и приложения
Использование материалов «РГ» Сведения о доходах руководителя Обязательная для публикации информация
RSS
Еще
Легковые авто Тест-драйвы Российский автопром ПДД Видео Страхование Дороги Коммерческий транспорт
25.12.2020 15:00
Рубрика: Легковые авто

Mazda испытывает новый кроссовер CX-50

Текст: Михаил Азнавуров
Фото: www.autohome.com.cn Фото: www.autohome.com.cn
Фото: www.autohome.com.cn

Компания Mazda начала дорожные испытания прототипов перспективного компактного спорт-кроссовера CX-50 - фото одной из таких машин, тщательно оклеенной маскировочной пленкой, попали в свободный доступ.

Фото: Пресс-служба Mazda.
Mazda возобновляет выпуск запчастей к легендарной RX-7

По одним источникам, CX-50 заменит в продуктовой линейке нынешний компактный кроссовер CX-5, по другим - перспективная модель дополнит существующую гамму и не будет заменять CX-5. "Пятидесятка" создается на новой платформе с продольно расположенным двигателем и основным задним приводом. Такая же "тележка" ляжет в основу следующего поколения Mazda 6.

Гамма двигателей нового кроссовера будет включать бензиновые моторы объемом 2,4 и 3,0 л. Второй - это уже анонсированный 6-цилиндровый рядный агрегат.

Mazda CX-50 должна стать серийной в конце 2021- начале 2022 года. Прочие подробности об автомобиле пока недоступны.

Напомним, что нынешняя Mazda CX-5 для российского рынка выпускается по полному циклу (со сваркой и окраской кузовов) на заводе Mazda Sollers во Владивостоке. У этой машины поперечный мотор и основной передний привод, она предлагается по цене от 1 709 000 рублей.

#Mazda