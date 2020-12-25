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25.12.2020 12:17
Рубрика: Экономика

МЭР: Кризис не приобрел системный характер благодаря мерам кабмина

Текст: Игорь Зубков
Минэкономразвития оценивает спад ВВП по итогам 2020 года в 3,8%, сообщил глава министерства Максим Решетников на заседании Совета Федерации.
Фото: Артем Геодакян/ТАСС Фото: Артем Геодакян/ТАСС
Фото: Артем Геодакян/ТАСС

"Нижнюю точку спада мы прошли лучше, чем ожидалось, и это напрямую связано с принятыми антикризисными мерами по поддержке населения и бизнеса, - сказал Решетников. - Кризис не приобрел системного характера, удалось предотвратить его влияние на системообразующие отрасли и предприятия".

Фото: ТАСС/ youtube.com
Путин объявил о предотвращении критического спада в экономике

В подготовленном в августе прогнозе Минэкономразвития ожидало спада на 3,9% по итогам года. Несмотря на вторую волну коронавируса, большинство экспертов также ожидают снижения ВВП на 4% или несколько меньше, поскольку повторного локдауна удалось избежать. Коронакризис почти не затронул промышленность (если не считать сокращения добычи нефти по сделке ОПЕК+), но сильно пострадал сектор услуг. Спрос в экономике поддержал федеральный бюджет, который увеличил расходы, несмотря на снижение доходов.

По оценке Минэкономразвития спад ВВП в ноябре составил -3,7% к аналогичному периоду прошлого года, а за 11 месяцев спад составил -3,5%.

Решетников отметил стабилизацию ситуации на рынке труда (в ноябре уровень безработицы составил 6,1% после пика в 6,4% в августе) и восстановление потребительского спроса: по данным контрольно-кассовой техники оборот предприятий торговли и услуг находится чуть выше уровня прошлого года.

Экономика Макроэкономика Правительство Минэкономразвития

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