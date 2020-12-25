Меры соцподдержки в 2021 году станут доступней для россиян

В 2021 году граждан будут информировать о полагающихся им льготах и выплатах, большинство из которых будут назначаться проактивно или только по заявлению. Никаких справок больше не потребуется. Об этом рассказали в Минтруде. В ведомстве пояснили, что со следующего года будет запущен новый механизм предоставления мер социальной поддержки - социальное казначейство, который упростит их получение. Полностью он заработает к 2025 году.

В сообщении Минтруда отмечается, что уведомления о праве на меры соцподдержки в рамках социального казначейства в личном кабинете на портале госуслуг в первую очередь начнут получать семьи с детьми, пенсионеры и граждане с инвалидностью, а информировать их будут три ведомства - Минтруд, Пенсионный фонд и Фонд социального страхования. Для того чтобы получать от них сообщения, уже сегодня необходимо в разделе "Документы и данные" на вкладке "Льготы и выплаты" подтвердить согласие на рассылку.

"Каждый, кто дал согласие, сможет получать информацию о доступных мерах поддержки. Без него уведомления приходить не будут. Направляться они будут в личный кабинет на портале госуслуг", - пояснили в Минтруде.

А с 1 июля 2021 года в стране начнет работать единый контакт-центр. Позвонив туда, каждый гражданин сможет получить развернутую консультацию по всем вопросам, связанным с мерами соцподдержки. Напомним, что принципы социального казначейства в предоставлении мер соцподдержки реализуются в рамках нацпроекта "Демография".