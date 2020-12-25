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25.12.2020 09:00
Рубрика: Культура

Новогодняя серия мультфильма о Чебурашке выйдет 31 декабря

Текст: Сусанна Альперина

Тизер новогоднего выпуска мультфильма "Чебурашка. Секрет праздника" уже можно смотреть на сайте "РГ". До этого мы писали о том, что для детей и их родителей готовится новогодний подарок от киностудии "Союзмультфильм", и Юлиана Слащева, председатель правления этой студии и председатель правления Ассоциации анимационного кино, рассказывала о нем в видеоинтервью "РГ", в котором мы первые показали фрагменты мультфильма.

Фото: kinopoisk.ru
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Сегодня же объявлена дата и место премьеры - короткометражный музыкальный 3D-мультфильм "Чебурашка. Секрет праздника" выйдет 31 декабря на видеосервисе START. C самого утра пользователи видеосервиса смогут посмотреть новую картину, главные роли в которой, напомним, озвучили популярные артисты Анжелика Варум и Леонид Ярмольник, а финальную песню написал композитор и певец Леонид Агутин.

Сюжет мультфильма создатели пока держат в секрете, но, как и в классической версии, Чебурашка и его друг Крокодил Гена в канун главного праздника года столкнутся с проделками старухи Шапокляк. В финале истории дружба по традиции побеждает.

Главный смысл новой картины раскрыла певица Анжелика Варум: "Секрет любого праздника - это наличие рядом родных и близких твоему сердцу людей. Всё прочее не так уж существенно. Что-либо планировать в этом году дело бессмысленное и неблагодарное. Поэтому сосредоточимся на главном - на любимых и родных. Желаю всем нашим дорогим зрителям, чтобы их близкие были здоровы! Смотрите самый добрый, самый музыкальный мультфильм "Чебурашка. Секрет праздника" и будьте счастливы в Новом году!".

Культура Кино и ТВ Анимация Кино и ТВ с Сусанной Альпериной РГ-Видео

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