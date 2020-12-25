Новый посол России прибыл в Боснию и Герцеговину

Назначенный в ноябре президентом России Владимиром Путиным чрезвычайным и полномочным послом РФ в Боснии и Герцеговине (БИГ) Игорь Калабухов прибыл в Сараево и вручил копии верительных грамот в МИД балканского государства.

"Начальнику отдела дипломатического протокола в министерстве иностранных дел Боснии и Герцеговины Мирсаду Бешичу в пятницу, 25 декабря, ранее назначенный посол Российской Федерации в Боснии и Герцеговине Игорь Калабухов передал копии верительных грамот", - говорится в официальном сообщении МИД БиГ.

Напомним, что 15 декабря завершился двухдневный рабочий визит министра иностранных дел Российской Федерации Сергея Лаврова в Боснию и Герцеговину, продемонстрировавший, что для достижения здесь межнационального согласия и примирения еще предстоит проделать значительный путь, который, судя по всему, по-разному видится политическими элитами страны.

Эксперты подчеркивают, что и спустя 25 лет после завершения конфликта в Боснии и Герцеговине здесь сохраняются межэтнические противоречия, осложняющиеся различной интерпретацией трагических событий 90-х годов, а также тем, что сербы по-прежнему видят в качестве своих главных геополитических союзников Москву и Белград, в то время как хорваты ориентируются на Брюссель и Загреб, а бошняки - Анкару и Вашингтон.

Между тем немаловажным аспектом в двусторонних отношениях между РФ и БиГ является культурно-историческая общность, замалчивание которой не позволяет в полной мере оценить наличие особых ментальных связей между нашими государствами и народами. Так, например, мало кто сейчас помнит о том, что Михаил Ростиславович из черниговской линии княжеской династии Рюриковичей c 1262 до 1266 года был баном (управителем земель) Боснии, а уроженец Герцеговины - Савва Владиславич - Рагузинский (1669-1738) стал выдающимся дипломатом и сподвижником императора Петра I, без усилий которого не появился бы у нас тот самый Пушкин - основоположник современного русского языка.