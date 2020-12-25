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25.12.2020 00:19
Рубрика: Digital

Все сложилось

Продажи гибких смартфонов в России выросли в четыре раза
Текст: Иван Черноусов
Российская газета - Столичный выпуск № 292(8346)
Продажи смартфонов со складным экраном на российском рынке за год увеличились примерно вчетверо (декабрь 2020 к декабрю 2019-го). Такие данные приводит группа "М.Видео-Эльдорадо".

Средняя стоимость раскладного смартфона составила около 150 000 рублей, а самой популярной моделью - Samsung Galaxy Z Fold2. "Позитивная динамика связана с расширением ассортимента и высоким интересом к новому форм-фактору, - отмечают в пресс-службе "М.Видео-Эльдорадо". - Пользователей привлекает стильный дизайн, новый формат смартфона с гибким экраном и удобный складной механизм". Кроме Samsung Galaxy Z Fold2 в России официально продается Galaxy Z Flip, Samsung Galaxy Fold и Huawei Mate XS. Источник "РГ" в ретейле сообщил, что всего в России за 2020 год было продано 10,7 тысячи штук гибких смартфонов, выручка составила 1,6 млрд рублей.

Фото: Xiaomi
28 декабря Xiaomi выпустит новый суперсмартфон. Характеристики и цена

По данным "Яндекс.Маркета" о переходах пользователей в интернет-магазины с 1 января по 23 декабря 2020 года, рейтинг топ-5 смартфонов со сгибаемым типом корпуса выглядит так: первое место занимает Samsung Galaxy Z Flip (42,3% пользовательских переходов), второе Samsung Galaxy Fold (27,8%), третье Samsung Galaxy Z Fold2 256GB (23,1%), а на четвертом и пятом местах находятся Huawei Mate Xs (6,4%) и Huawei Mate X (0,4%) соответственно. "Люди выбирают гибкие смартфоны в том числе по имиджевым причинам, - говорит аналитик Mobile Research Group Эльдар Муртазин. - Это что-то новое по сравнению с тем, к чему мы привыкли".

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