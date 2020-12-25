Пушков: Комиссия Совфеда в январе обсудит вопрос о борьбе с треш-стримами

Профильная комиссия Совета Федерации в январе обсудит вопрос о борьбе с треш-стримами, сообщил в пятницу на пленарном заседании палаты председатель комиссии Алексей Пушков.

"В развитие темы о борьбе с треш-стримами - 21 января будет заседание временной комиссии СФ по информационной политике с участием ведущих экспертов, юристов из НИИ прокуратуры и других институтов по этой теме", - сказал он и пригласил всех заинтересованных присоединиться к работе.

Напомним, на прошлом заседании палаты спикер Валентина Матвиенко дала поручение сенаторам изучить эту тему. "Мы, к сожалению, запаздываем с принятием мер по недопущению, профилактике тех или иных порочных явлений, происходящих в интернете, и работаем вдогонку. Конечно же, надо думать, что с этим делать", - сказала она.

Поводом для поручения стала история с гибелью девушки во время стрима и возбуждения уголовного дела против автора видео.