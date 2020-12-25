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25.12.2020 00:21
Рубрика: Власть

Разведку у границ РФ за неделю провели 32 иностранных летательных аппарата

Министерство обороны России озвучило данные о разведывательной активности вдоль воздушных границ страны за прошедшую неделю. Были зафиксированы 29 иностранных самолетов-разведчиков и три беспилотника.

Фото: Нина Падалко/РИА Новости
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Их полеты проходили под контролем российских радиолокационных станций, пишет газета вооруженных сил РФ "Красная звезда". В одном случае истребителю из состава дежурных по ПВО сил пришлось подниматься на перехват. В Минобороны подчеркивают, что нарушений госграниц РФ не допущено.

Ранее министр обороны России Сергей Шойгу сообщил, что интенсивность разведывательной деятельности США вблизи российских границ в 2020 году возросла на 15 процентов по сравнению с предыдущим годом. По его словам, действия американских самолетов и кораблей возле наших границ зачастую носят демонстративный характер.

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