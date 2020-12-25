Двое детей из опрокинувшегося под Рязанью автобуса в тяжелом состоянии

В пассажирском автобусе, перевернувшимся в Рязанской области, травмы получили пятеро детей. Как сообщили в минздраве региона, двое из них в тяжелом состоянии.

Авария произошла на 247 километре трассы Р-22 около 3 часов ночи. Рейсовый автобус "Москва-Волгоград", в котором находились 24 пассажира и 2 водителя, съехал с дороги и перевернулся. В результате четыре человека погибли и 11 получили травмы.

Среди пострадавших, по данным минздрава Рязанской области, пятеро детей, состояние двоих медики оценивают, как тяжелое. В настоящее время все пострадавшие находятся в Скопинской ЦРБ. Принято решение всех перевезти в больницы областного центра. Семь человек будут доставлены в Рязань машинами скорой помощи, четверо - вертолетом санавиации.

Предварительной причиной аварии называется сон водителя за рулем. Как пояснил вице-губернатор Рязанской области Игорь Греков, выехавший на место трагедии, дорога на месте аварии обработана противогололедными средствами. В тоже время он отметил, что на трассе из-за сильного ветра есть снежные заносы, и это также могла стать причиной аварии.