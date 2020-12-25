Число пострадавших в ДТП с автобусом под Рязанью выросло до 13

СКР начал проверку ДТП с пассажирским автобусом под Рязанью. Количество получивших травмы в результате аварии, по данным регионального управления СКР, увеличилось до 13 человек.

Ранее в полиции сообщали о четырех погибших и 11 пострадавших. По данным следствия, травмы различной степени тяжести получили 13 человек. Среди пострадавших пятеро несовершеннолетних от 7 до 17 лет. Как уточнили в региональном минздраве, двое детей находятся в тяжелом состоянии.

По факту ДТП доследственную проверку проводит Скопинский межрайонный следственный отдел. В установлении причин и всех обстоятельств трагедии участвуют следователи- криминалисты. Был произведен осмотр места происшествия, назначены ряд необходимых экспертиз. Следователи в рамках расследования оценят также соответствует ли качество оказания услуг требованиям безопасности пассажирских перевозок.