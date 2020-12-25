В Приморье объявили 31 декабря выходным днем

Губернатор Приморья Олег Кожемяко подписал распоряжение о переносе рабочего дня с 31 декабря на субботу - 26 декабря. Руководителям предприятий края рекомендуется организовать работу с учетом этого, сообщила пресс-служба правительства края.

Отмечается, что распоряжение распространяется на сотрудников исполнительной власти, правительства и аппарата губернатора, госслужащих, а также работников, замещающих должности, не являющихся должностями государственных гражданских служащих Приморья.

Напомним, что президент России Владимир Путин в ходе заседания Госсовета и Совета по стратегическому развитию и нацпроектам 23 декабря поддержал предложение сделать 31 декабря 2020 года нерабочим днем в стране.