Из Нижнего Новгорода начали вылетать задержанные из-за непогоды рейсы

Самолеты, приземлившиеся в Нижнем Новгороде из-за метеоусловий в Москве, продолжили движение к месту назначения. Об этом сообщила директор по стратегическим коммуникациям международного аэропорта Нижнего Новгорода Стригино Татьяна Яровая.

- Международный аэропорт Стригино на 13.45 по местному времени принял на запасной аэродром четыре рейса из-за неблагоприятных метеоусловий в московском регионе, два из которых - пассажирские. В настоящее время рейс Чита - Домодедово со 160 пассажирами на борту продолжил движение по маршруту следования. Рейс Ростов-на-Дону - Москва (Внуково) готовится к вылету. На борту находятся 74 пассажира, - сказала Яровая.

Она также сообщила, что приземлившийся в аэропорту "Стригино" грузовой рейс Лейпциг- Шерметьево также вылетел из аэропорта Нижнего Новгорода, а самолет, следовавший из Хайдарабада (Пакистан), готовится к вылету.