Мишустин взял на память флакон из-под вакцины "Спутник V"

С посещения в Санкт-Петербурге научно-производственного центра компании "Биокад", где производится вакцина против коронавируса "Спутник V", премьер-министр Михаил Мишустин оставил себе на память флакон со вторым из двух компонентов препарата. Взял он его прямо с конвейера.

"Две тысячи с меня. Нет, 1942. Нет, и пополам надо", - подсчитал он свой долг перед основателем и генеральным директором BIOCAD Дмитрием Морозовым.

В начале декабря Министерство здравоохранения установило предельную отпускную цену набора из двух компонентов вакцины "Спутник V" в 1942 рубля.