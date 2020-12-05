Минздрав зарегистрировал предельную отпускную цену на "Спутник V"

Минздрав РФ зарегистрировал предельную отпускную цену на вакцину от коронавирусной инфекции "Спутник V", она составила 1942 рубля за два компонента. Об этом сообщил сегодня помощник министра здравоохранения РФ Алексей Кузнецов. Для населения прививку обеспечат бесплатно, заверили ранее в минздраве.

"Минздрав России зарегистрировал предельную отпускную цену производителя на вакцину для профилактики новой коронавирусной инфекции "Спутник V", разработанной НИЦЭМ имени Гамалеи. Она составляет 1942 рубля за два компонента. Цена упаковок по 5 двухкомпонентных наборов зарегистрирована на уровне 9710 рублей",- сообщил Кузнецов.

Ранее глава РФПИ Кирилл Дмитриев сообщал, что на зарубежных рынках два компонента вакцины будут стоить менее 20 долларов США. В нашей стране вакцина "Спутник V" (как и вторая зарегистрированная вакцина от COVID-19 "ЭпиВакКорона") была включена в перечень жизненно необходимых важнейших лекарственных препаратов. Это означает, что отпускная цена на препарат рассчитывается производителем по особой, утвержденной государством методике, регистрируется и в дальнейшем подлежит строгому контролю.