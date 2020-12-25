В Петербурге ресторанам разрешили обустроить на праздники зимние террасы

В Петербурге предприятиям общественного питания разрешили в новогодние праздники принимать посетителей на зимних террасах.

Это следует из постановления городского правительства, которое вносит изменения в правила благоустройства в Северной столице.

Площадь террасы не должна быть больше, чем само заведение. На территории можно ставить уличную мебель и зонты.

Напомним, в Северной столице в связи с пандемией COVID-19 с 25 декабря рестораны должны закрываться в 19.00, а с 30 декабря по 3 января им и вовсе запретят принимать посетителей. До 10 января заведения смогут работать до 19.00.

Рестораторы Петербурга, которые рассчитывали на прибыль в новогодние праздники, оказались в довольно отчаянном положении. Городские власти предложили им новый пакет мер помощи бизнесу, а также ввели временное послабление в правила благоустройства.

Правда, успеют ли рестораторы обустроить зимние террасы - вопрос дискуссионный. Летние террасы обычно монтируются минимум несколько дней, и многие рестораторы просто не успеют их поставить до конца праздников.