В Россию пришли экстремальные морозы: дышать тяжело, даже страшно

Последние выходные этого года в некоторых российских регионах пройдут экстремально из-за лютых морозов. Военнослужащих переводят на усиленное питание - сало, чеснок, хлеб, лук и горячий чай. Формируют спасательные бригады на случай проблем в ЖКХ и поломок машин на дорогах. Могут даже отменить автобусные рейсы, передают корреспонденты "Российской газеты".

Ощущается, как минус 61

Минус 48 градусов показывает сегодня термометр в Новом Уренгое, Ноябрьске, Тазовском. Пометка "ощущается" и вовсе выдает - минус 61. Всю северо-восточную часть региона захватили лютые морозы.

Что чувствует человек при такой температуре?

- Конец света, - улыбается наш внештатный фотокорреспондент из Салехарда Сергей Черкашин. - На самом деле ощущения не из приятных. Дышать тяжело, временами даже страшновато - воздух очень холодный, и если глубоко вдохнуть, то можно сильно закашляться и обжечь слизистую. Если снять рукавицы, оставить неприкрытыми уши, то, чтобы обморозиться, достаточно всего пары минут. Давит еще и то, что все в дымке, ничего не видно. Даже днем все как-будто в плотном тумане.

По данным регионального управления МЧС, в ближайшие сутки на Ямале ожидается дальнейшее понижение температуры воздуха до -50 градусов и ниже. Водителям рекомендовали не выезжать из населенных пунктов, особенно на трассы, где нет надежной связи и пунктов обогрева. Жителей просят лишний раз не выходить из дома.

Задержаны авиарейсы

В аэропорту Нового Уренгоя из-за погодных условий задержаны десять рейсов. Закрыты большинство зимних переправ по рекам. Все экстренные службы - спасатели, связисты, энергетики, скорая - находятся в режиме повышенной готовности. Связано это с тем, что на открытом пространстве ветер ощущается еще сильнее и по "ощущениям" здесь может выдавать и все "минус 70". Если все же необходимо отправиться в путь, спасатели настоятельно рекомендуют взять запас еды и топлива на сутки, инструменты и теплую одежду.

Пока власти не вынесли специального предписания о запрете на посещение школ. Решение предлагается принять самим родителям. Если детей доставят в школу, то с ними проведут занятия. Если выбирают дистанционное обучение, то нужно загодя предупредить учителя. Связано это с тем, что дети и без того долгое время находились на дистанте из-за коронавируса.

Как отмечают власти региона, за последние десять лет экстремальные холода ни разу не нарушили нормальную работу коммунального хозяйства. При этом на всякий случай предпочитают все же постучать по дереву.

В малице и в сугробе не замерзнешь

Трескучие морозы - явление для Ямала хоть и экстремальное, но не уникальное. Самая холодная зима на всей территории округа была отмечена в 1956 году. Тогда столбики термометров застыли на отметке, приближающейся к минус 60 градусов.

А морозы ниже минус 40 градусов с ветром, скорость которого 15-25 метров в секунду, для округа дело, можно сказать, обыденное. Жители региона давно знают, что надеть в лютую стужу, как согреть автомобиль, как действовать в сложных ситуациях. К слову, одежда коренных народов - малица (двухслойная шуба из оленьих шкур) - и вовсе позволяет провести ночь, зарывшись в сугроб, если в тундре вдруг застала пурга и невозможно двигаться дальше.

Местные жители говорят, что температура не важна, главное - как одеться, можно и в -60 комфортно себя чувствовать. Многослойная одежда - термобелье, потом пару кофточек, качественный теплый пуховик - и хорошо! А то, что волосы и ресницы покрываются инеем и большими снежными валиками, и тяжело при этом моргать, это уже мелочи.

Экстремальные выходные

Арктический холод надвигается и на Сибирь. Экстремальные выходные ожидаются там, где весь декабрь наблюдалась очень теплая для зимы погода.

Еще в четверг в Омской области было всего минус 4 градуса, а в пятницу похолодало уже до минус 30. Морозы до 40 градусов синоптики прогнозируют также в Томской, Новосибирской и Кемеровской областях.

А на Алтае и вовсе столбики термометра могут опуститься до -45 градусов. Здесь уже объявлено штормовое предупреждение - из-за снега, долгих метелей и усиления ветра до 25-27 метров в секунду. На дорогах образуются снежные заносы и сильная гололедица.

По данным синоптиков, причина экстремального похолодания - арктический антициклон, который смещается на север Сибири. Морозы могут продержаться до самого Нового года.

Сливай воду?

Сибиряков предупреждают о возможном возникновении чрезвычайных происшествий. Службы экстренного реагирования и коммунальные службы во всех регионах переведены на усиленный режим работы. Если коммунальные сети перемерзнут, у "аварийщиков" есть всего двенадцать часов, чтобы отремонтировать трубы, либо принять решение о сливе воды из системы и переселить людей.

Дорожники обратились к автомобилистам из регионов Западной Сибири с просьбой не совершать дальние поездки в период с 25 по 30 декабря. Из-за ухудшения погодных условий в регионах могут отменить автобусные рейсы.

- В таких условиях резко возрастает число аварийных остановок на междугородних маршрутах из-за перемерзания топлива или выхода из строя жизненно важных механизмов автомобиля. Такие ситуации быстро становятся критическими для людей, - предупреждает "Сибуправтодор".

Балаклавы, сало и чеснок

Для военнослужащих в Сибири будет организовано усиленное питание - сало, чеснок, хлеб, лук и горячий чай. Часовым выдадут максимально утепленную одежду - тулупы, валенки, меховые рукавицы и балаклавы. Время службы в караулах по охране военных объектов и работы, связанные с длительным пребыванием на открытом воздухе, будет сокращено до одного часа вместо двух.

А для экстренной помощи попавшим в беду водителям сформированы дежурные экипажи, которые будут круглосуточно патрулировать участки дорог на машинах, оснащенных средствами буксировки. На трассах разворачиваются пункты для обогрева людей.

Режим повышенной готовности ЖКХ

Самые холодные выходные на Дальнем Востоке будут в Якутии. На северо-востоке республики синоптики прогнозируют до 55 градусов мороза. А в Якутске, где в четверг было зафиксировано минус 50 градусов, "потеплеет" до 41-46 градусов. Относительно близкие к этим значениям температуры прогнозируются лишь на Чукотке - до 32 градусов мороза.

И в канун новогодних праздников на отраслевых предприятиях проверяют готовность резервных источников питания и спецтехники, необходимой для выполнения аварийных работ. А с 26 декабря по 11 января 2021 года все предприятия ЖКХ и энергетики республики переводятся на повышенный режим готовности к возможным ЧП.

Коммунальные службы Якутии в зиму вступили со своеобразным рекордом. Впервые паспорта готовности к отопительному сезону получили 100 процентов муниципальных образований. В общем-то, это не стало случайностью. Несколько лет в регионе огромные средства вкладывали в реконструкцию объектов и систем ЖКХ.

В итоге, если до модернизации в северных поселках случались такие аварии, что вставал вопрос об эвакуации населения, то в последние годы хотя бы отдаленно похожих инцидентов зафиксировано не было.

На улицу лучше не выходить

Ненецкому округу к морозам не привыкать, но до 27 декабря они будут гораздо крепче нормативных для этого месяца - минус 16-18 градусов. В Нарьян-Маре в пятницу столбики термометров опустятся до 37 градусов ниже нуля. В субботу "потеплеет" до минус 21. Но поднимется сильный ветер - до 12 метров в секунду, который сделает погоду еще холоднее.

Из-за морозов в школах отменяют занятия в первых-четвертых классах. Жителям восточной части округа - поселка Амдермы, Карского и Юшарского сельсоветов - сотрудники МЧС рекомендовали не выходить на улицу без особой надобности.

Теплоснабжающие организации НАО к холодам готовы, сообщили в администрации округа. На предприятиях ЖКХ создано более 20 аварийно-восстановительных и ремонтных бригад, которые оперативно примутся за дело в случае разморозки систем и других ЧС. В отдаленные и труднодоступные пункты округа доставлен необходимый запас угля, дизтоплива и дров.

МЧС рекомендует

По прогнозам Гидрометцентра, в ближайшие двое суток в центральных и южных районах Красноярского края установятся морозы. В выходные в краевой столице по ночам ожидается до минус 35. Но самые свирепые холода, разумеется, придут на север региона. На юге Таймыра температура воздуха достигнет минус 45-50 градусов. До минус 55 ожидается в Эвенкии и Туруханском районе.

По данным Среднесибирского гидрометцентра, в Красноярске тридцатиградусные морозы могут продержаться до середины новогодних каникул. И для города это достаточно серьезное испытание, хотя, по меркам Сибири, это далеко не критическая температура. Всему виной соседство с красноярским водохранилищем, которое дает большую влажность. И фактические минус 30 могут ощущаться, как все минус 50.

- Мы рекомендуем уделить внимание личной безопасности, - заявили "РГ" в краевом управлении МЧС. - Морозы способствуют увеличению пожаров, особенно в частном жилом секторе и в сельской местности. Они могут привести и к авариям на объектах ТЭК и ЖКХ, в том числе, к отключениям электричества и отопления в жилых домах.

Тем более синоптики прогнозируют резкие перепады дневных и ночных температур, что создает дополнительную нагрузку на трубы, особенно на подземные сети водо - и теплоснабжения. Поэтому в повышенную готовность переводятся коммунальные службы.

Погибнет ли ковид на стуже?

Сергей Токарев, главный специалист Минздрава России по медицинской профилактике в Уральском федеральном округе, доктор медицинских наук:

- К сожалению, коронавирус даже при очень сильных морозах не погибает. Напротив, возникает негативное сочетание двух факторов.

Проблема Севера в том, что здесь ощущается кислородная недостаточность, есть даже такое понятие, как полярная одышка. В морозы это явление усиливается. Недостаток кислорода ведет к сжижению крови, она становится вязкой, и как следствие - к образованию тромбов. Как уже доказано, и ковид обладает свойством тромбообразования. Поэтому северяне сейчас уязвимы вдвойне. Пожалуй, единственный плюс наступивших холодов в том, что люди реже выходят из дома и меньше подвержены риску заражения.