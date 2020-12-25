Выходной за 31 декабря калининградцы отработают в январе

В Калининградской области 31 декабря объявили выходным днем для работников бюджетной сферы. Дополнительный рабочий день перенесут на январь 2021 года. Об этом сообщила пресс-служба правительства региона.

В ближайшее время областные власти примут соответствующее постановление. Тогда станет известно, какой именно день в январе объявят рабочим.

Калининградские коммерческие предприятия решат самостоятельно, предоставлять своим работникам выходной в предновогодний день или нет.

Ранее в ходе совместного заседания Госсовета и Совета по стратегическому развитию и нацпроектам Владимир Путин дал властям регионов рекомендацию объявить последний день 2020 года выходным. Ранее с такой инициативой выступали депутаты "Единой России".