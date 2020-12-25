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25.12.2020 00:21
Рубрика: Власть

В Госдуме ответили на угрозы Киева помешать строительству опреснителей в Крыму

Попытки киевских властей помешать строительству в Крыму опреснительных станций обречены на провал, заявил депутат Госдумы РФ Михаил Шеремет. По его словам, проект с опреснителями будет реализован в срок.

Фото: Илья Изотов/ РГ
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Напомним, что ранее глава министерства иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба заявил, что Украина будет препятствовать этому проекту, и пригрозил международными санкциями компании, которую намерены привлечь крымские власти.

"Проект строительства опреснительных станций в Крыму будет реализован в отведенные сроки. Сомнений в этом никаких быть не может. Никто не в состоянии помешать России воплотить в жизнь этот масштабный и столь жизненно необходимый для крымчан проект. Как бы Киев не старался любыми путями навредить крымчанам, ничего у них не получится", - передает РИА Новости реплику депутата в ответ на угрозы главы МИД Украины.

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