В Госдуме ответили на угрозы Киева помешать строительству опреснителей в Крыму

Попытки киевских властей помешать строительству в Крыму опреснительных станций обречены на провал, заявил депутат Госдумы РФ Михаил Шеремет. По его словам, проект с опреснителями будет реализован в срок.

Напомним, что ранее глава министерства иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба заявил, что Украина будет препятствовать этому проекту, и пригрозил международными санкциями компании, которую намерены привлечь крымские власти.

"Проект строительства опреснительных станций в Крыму будет реализован в отведенные сроки. Сомнений в этом никаких быть не может. Никто не в состоянии помешать России воплотить в жизнь этот масштабный и столь жизненно необходимый для крымчан проект. Как бы Киев не старался любыми путями навредить крымчанам, ничего у них не получится", - передает РИА Новости реплику депутата в ответ на угрозы главы МИД Украины.