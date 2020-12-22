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22.12.2020 21:24
Рубрика: Экономика

Аксенов назвал сроки возведения первой опреснительной станции в Крыму

Текст: Илья Изотов (Симферополь)

Строительство первой опреснительной установки в Республике Крым может занять от 14 до 15 месяцев и начнется уже в январе 2021 года. Об этом глава Крыма Сергей Аксенов заявил в прямом эфире телеканала "Крым 24".

Фото: Илья Изотов/РГ
Крымские ученые назвали два источника воды под Азовским морем

Аксенов вновь повторил тезис, согласно которому запасов подземных вод в районе Ялты и Симферополя больше нет, и единственным источником воды для этих крупных городов станут опреснительные станции.

- Опреснение - это единственный выход, если ни капли осадков не будет и притоков в водохранилище, - уверяет Аксенов. - Принципиальное решение в этом случае принято​​​. Для водоснабжения Симферополя это будет строительство в поселке Фрунзе Сакского района - площадка уже подобрана. В Ялте, где подземных источников в принципе нет - только опреснение, другого альтернативного выхода нет. По сути уже сейчас идет проектирование, коллеги на низком старте стоят, и по большому счету с 1 января приступят к практическим работам.

Как сообщалось ранее, для водоснабжения Симферополя планируется построить две опреснительные установки мощностью 20 тысяч кубометров воды в сутки в селе Фрунзе Сакского района.

Пока, уточнил Аксенов, из подземных артезианских источников подается в систему водоснабжения Симферополя 70 тысяч кубометров воды в сутки. К апрелю 2021 года этот объем возрастет до 110 тысяч кубов.

- Гарантированно можно сказать, что графика подачи воды в Симферополе не будет после введения в эксплуатацию опреснительной установки. Это худший вариант, если не будет осадков, - заверил глава Крыма.

Фото: Анна Садовникова/РИА Новости
В Севастополе нашли дополнительный подземный источник воды

В то же время Аксенов заявил, что возможность подачи воды из подземной линзы под Азовским морем еще надо изучить: сейчас геологи проводят разведку с целью изучения как запасов и притоков воды, так и ее химического состава. Если информация о больших запасах под Азовским морем подтвердится, оттуда можно будет закачивать на полуостров до двух миллионов кубометров воды в сутки. Причем, по системе Северо-Крымского канала эту воду можно будет самотеком пустить в центр и на север Крыма.

Напомним, на большой пресс-конференции в минувший четверг президент РФ Владимир Путин назвал пути преодоления водного дефицита на полуострове. "Сейчас проводятся геологические исследования, часть водозабора перенаправляется. Севастополь, надеюсь, в ближайшее время ограничений чувствовать не будет", - заверил глава государства. Также глава государства заявил о больших запасах пресной воды под Азовским морем. Правительство РФ выделило Республике Крым и Севастополю почти 50 миллиардов рублей на реализацию плана бесперебойного водоснабжения полуострова.

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