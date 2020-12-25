В Крыму ответили на угрозы Украины сорвать строительство опреснителя

Угрозы со стороны властей Украины сорвать строительство опреснительных установок в Крыму ущербны. Об этом в комментарии РИА Новости заявил глава рабочей группы по международно-правовым вопросам при постоянном представительстве Крыма при президенте РФ Александр Молохов.

Ранее глава МИД Украины Дмитрий Кулеба заявил, что Киев в курсе планов по опреснению воды на полуострове и будет препятствовать "большой международной компании", которую намерены привлечь власти республики для реализации проекта.

По мнению Молохова, заявление главы украинского внешнеполитического ведомства - очередное "самодурство".

- Замучается Кулеба "пыль глотать", совершая подобные демарши, - предупредил он и добавил, что украинский министр такими заявлениями все больше напоминает персонажа комедий.

Ранее глава Крыма Сергей Аксенов сообщил, что подрядчик готов в январе приступить к строительству опреснителей в регионе, чтобы избавиться от дефицита воды. Первые опреснительные установки будут установлены в поселке Фрунзе Сакского района (для водоснабжения Симферополя) и в Ялте. Приблизительный срок работ - 14-15 месяцев.