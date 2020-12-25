В Севастополе представили проект культурного кластера на Хрустальном

В Севастополе начались публичные обсуждения проекта культурно-образовательного кластера на мысе Хрустальном. Общественности впервые представлены архитектурные концепции театра оперы и балета и академии хореографии.

Культурный кластер разместится на берегу моря в центре Севастополя, между Артиллерийской и Карантинной бухтами. Площадь территории составляет почти 50 гектаров. На первом этапе будут построены театр оперы и балета, академия хореографии, жилой дом для сотрудников кластера, а также выполнено благоустройство территории.

Заказчиком работ выступает фонд "Национальное культурное наследие", генподрядчиком - АО "Стройтрансгаз". Проект подготовлен ООО "Метрополис".

Театр оперы и балета планируется построить к 2023 году. Общая площадь здания - 62,5 тысячи квадратных метров, высота - от 37 до 52 метров. Большой зал будет вмещать 1100 зрителей, малый - 200. В театре также будет ресторан на 350 посетителей.

По замыслу авторов, здание театра будет "визуально открытым и прозрачным", общедоступным для жителей и гостей Севастополя. Они отмечают, что сооружение имеет "летящую форму" и учитывает рельеф территории. Театр будет объединен в единый ансамбль с существующим памятником "Солдату и матросу". У здания будет большая терраса с видом на море, которую посетители смогут использовать автономно от работы театра.

Объекты культурно-образовательного кластера на мысе Хрустальном Фото: Правительство Севастополя

Академию хореографии на 250 учеников построят в 2022 году. Общая площадь - 27,8 тысячи квадратных метров, высота - от 15 до 28 метров. Здание будет включать общеобразовательную и хореографическую части, учебные и танцевальные классы, зрительный зал, бассейн и спортзал. Спальный корпус на 250 мест будет разделен на общежитие для учеников старше 14 лет и интернат для детей от 10 лет.

"На всей территории планируется открытый ландшафт, пешеходные зоны, маршруты вдоль моря и внутри участка, большая площадь озеленения", - сообщают разработчики концепции. На участке выделят 820 парковочных мест, а часть улицы Капитанской длиной около 500 метров для безопасности пешеходов уберут в тоннель.

Здание академии хореографии Фото: Правительство Севастополя

В составе кластера также планировалось построить музейно-мемориальный комплекс "Защитникам Севастополя", художественную галерею, театральное училище, художественную школу, реконструировать яхт-клуб ЦСКА, а также разбить большой парк. Строительство парка будет профинансировано из средств федеральной целевой программы развития Крыма и Севастополя, разработка проекта начнется в 2021 году.

Губернатор Севастополя Михаил Развожаев сообщил, что архитектурный облик музейного комплекса еще не сформирован, на участке ведутся археологические раскопки, окончательное решения о строительстве музея на этом месте не принято.

По его словам, концепцию мемориального комплекса "Защитникам Севастополя" вынесут на всероссийский архитектурный конкурс.

- Проект культурного кластера, реализуемый фондом "Национальное культурное наследие" по поручению президента, сделает Севастополь культурной столицей юга России, - написал Развожаев на своей страничке в Instagram.

Публичные обсуждения проходят с целью внесения изменений в проект планировки и межевания территории культурного кластера, утвержденный правительством Севастополя в июне 2019 года. Изменения связаны с увеличением технико-экономических характеристик объектов.

Из-за пандемии обсуждения проходят в дистанционном формате. Материалы опубликованы на сайте департамента архитектуры и градостроительства. Распечатанную презентацию также представят в Севастопольском центре культуры и искусств по улице Ленина, 25. Замечания и предложения будут приниматься до 7 января 2021 года.

Справка "РГ"

Культурно-образовательные кластеры создаются по поручению президента России Владимира Путина в Севастополе, Калининграде, Владивостоке и Кемерове. Реализует проекты фонд "Национальное культурное наследие", учредителями которого являются Третьяковская галерея, Государственный Эрмитаж, Мариинский и Большой театры.