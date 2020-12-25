В Сочи открылся обсерватор для туристов с подозрением на COVID-19

В Сочи возобновил работу обсерватор, рассчитанный на 250 мест. Еще один, резервный, в регионе откроется в Краснодаре. Об этом сообщили в пресс-службе администрации Кубани.

Как ранее писала "РГ", работу обсерваторов предложили возобновить в начале декабря. Напомним, в новогодние дни в Краснодарский край планирует приехать около 400 тысяч туристов, из них в Сочи - 350 тысяч.

Для выявления заболевших на железнодорожных вокзалах и в аэропортах Краснодара и Сочи будут дежурить медики и сотрудники Роспотребнадзора. При обнаружении у гостя признаков COVID-19, в первую очередь - температуры, его отправят в обсерватор.

Как заявили в региональном Роспотребнадзоре, там у туриста возьмут тест на коронавирус, результат которого станет известен через один-три дня. При положительном гостя отправят в больницу, а при отрицательном - отпустят.

Кроме того, в Сочи открылся дополнительный ковидный госпиталь на 200 мест.

С 28 декабря в горном кластере города-курорта будет работать оперативный штаб.