В Сочи запретили строительство многоквартирных жилых домов

В Сочи на очередной сессии депутаты приняли решение о запрете строительства многоквартирных домов, сообщает пресс-служба Городского собрания.

"Депутаты внесли изменения в Правила землепользования и застройки и поддержали решение главы города Алексея Копайгородского о запрете строительства многоквартирных жилых домов практически на всей территории Сочи и ряда сел: Веселое, Верхневеселое, Высокое, Молдовка, Орел-Изумруд, Эстосадок, поселка Красная Поляна, - говорится в сообщении. - Застройка многоэтажными жилыми домами будет разрешена только на территории, где осуществляется деятельность по комплексному и устойчивому развитию".

Также принят ряд решений по утверждению территорий комплексного развития.

Как ранее сообщала "РГ", в начале этого года в Сочи запретили строительство домов на земельных участках, выделенных под индивидуальное жилищное строительство (ИЖС), площадью свыше 500 квадратных метров и высотой более трех этажей без дополнительного согласования.