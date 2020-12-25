Володин оценил намерение Киева помешать проекту с опреснением воды в Крыму

Ранее о том, что Киев будет препятствовать реализации проекта, сообщил министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба.

"Это же надо так ненавидеть людей!" - сказал Володин, отвечая на просьбу журналистов о комментарии на эту тему.

Глава нижней палаты заметил, что такое отношение к людям Украина демонстрировала на полуострове всегда. "Прекратив ранее доступ пресной воды по каналу, теперь они хотят предпринять усилия, чтобы лишить людей воды вообще, - констатировал спикер. - Конечно, им это не удастся".

Он напомнил, что в свое время украинские власти говорили, что и Крымский мост не будет построен и туристов в Крыму не будет. "Их очередной иллюзии также предстоит развеяться", - уверен Вячеслав Володин.