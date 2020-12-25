Валиева: Падение с акселя случилось из-за неуверенности

Фигуристка Камила Валиева объяснила, что помешало ей чисто исполнить тройной аксель в короткой программе на чемпионате России в Челябинске. Из-за этого падения Валиева не смогла преодолеть в оценках рубеж в 80 баллов, получив 79,99.

- Немножко засомневалась и недотолкнулась. Падение произошло скорее из-за моей неуверенности, чем из-за сложности самого прыжка, - сказала Валиева в интервью Первому каналу. - Бороться с неуверенностью очень просто: убирать ее и делать элемент. Я же на каскад "тройной лутц - тройной риттбергер" тоже заходила с сомнениями. А потом спросила себя: "А почему собственно я сомневаюсь?!". И все сделал четко, а не упала, как на акселе.

Валиева также отметила, что эта ошибка может решить судьбу медали, если все претендентки на пьедестал чисто откатают произвольную программу.