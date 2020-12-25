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25.12.2020 14:03
Рубрика: Экономика

Решетников назвал причины ускорения инфляции

Текст: Татьяна Карабут
Фото: Александр Астафьев/РИА Новости Фото: Александр Астафьев/РИА Новости
Фото: Александр Астафьев/РИА Новости

Главными причинами ускорения инфляции в последнем квартале 2020 года и роста цен на продукты стали ослабление рубля, существенный рост мировых цен на продовольствие, а также снижение урожая на некоторые культуры, заявил на правительственном часе в Совете Федерации глава Минэкономразвития Максим Решетников.

Фото: Кирилл Кухмарь/ТАСС
Минпромторг расширил номенклатуру продуктов для отслеживания цен

Министр напомнил, что для стабилизации цен правительство разработало и утвердило комплекс мер. В частности, Минпромторг, Минсельхоз 16 декабря подписали с производителями и торговыми сетями соглашения о фиксации цен на подсолнечное масло и сахар. Кроме того, для мукомолов и хлебопеков предусмотрена частичная компенсация затрат на покупку зерна и муки соответственно - на эти цели выделено 5 млрд рублей. Также во второй половине агросезона будут действовать квоты и пошлины на экспорт зерна, подсолнечника, рапса и сои.

Кроме этого, расширены полномочия правительства по регулированию цен на продовольственные товары - 25 декабря вопрос об этом рассматривается в Совете Федерации.

"Хочу отдельно подчеркнуть: мы рассматриваем этот инструмент как экстренную, крайнюю меру, которая может применяться только очень точечно и если действительно все остальные меры, в первую очередь экономического характера, не сработают", - отметил Максим Решетников.

Экономика Товары и цены Цены на продукты

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