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17.12.2020 13:31
Рубрика: Экономика

Путин: Цены на базовые продукты могут снизиться уже в ближайшие дни

Текст: Татьяна Карабут
Реакция на предпринятые правительством меры по стабилизации цен на основные продукты питания должна произойти в течение ближайших недель и даже дней, считает президент России Владимир Путин.
Фото: Владимир Гердо/ТАСС Фото: Владимир Гердо/ТАСС
Фото: Владимир Гердо/ТАСС

"Где-то цены растут объективно. Связано это с ростом стоимости комплектующих в связи с курсовой разницей. Это неизбежно. Мы закупаем их за общее количество рублей. Но там, где это не связано с объективными обстоятельствами, это не может не вызывать соответствующей острой реакции. Вот это меня задело", - сказал он во время ежегодной пресс-конференции.

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Он отметил, что в России последние шесть лет собирается рекордный урожай зерновых. В этом году он составит 131 млн тонн и может достичь даже 134 млн тонн. "А хлеб растет в цене. Макароны в цене растут. Это что такое? С какой стати?", - возмутился президент.

Он напомнил, что в свое время федеральные власти сделали все, чтобы поддержать отечественных производителей сахара. "Мне когда-то говорили, надо нам прикрутить тростниковый сахар - надо поддержать своих производителей. Мы разными способами это сделали. Но не для того, чтобы создавать дефицит на внутреннем рынке. Министр мне сказал - для внутреннего потребления достаточно. И в то же время как это достаточно, если на 75% рост цен на сахар произошел? Или по подсолнечному маслу на 17%. Что у нас, семечки нет?", - сказал Владимир Путин.

Он пояснил, что рост цен произошел из-за того, что выросли цены на мировом рынке. И на внешний рынок пошло значительно больше продукции.

"Начали внутренние цены подтаскивать к общемировым, что совершенно недопустимо", - подчеркнул президент.

Фото: Алексей Майшев/ РИА Новости
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Он отметил, что правительство отреагировало на его слова. Но главное - чтобы не перегнули палку, не пережали с административными мерами.

"Надо было своевременно это делать более рыночными (методами). Просто надо было вывозные таможенные пошлины отрегулировать. Вот и все", - пояснил глава страны.

Он также отметил, что сейчас подписаны соглашения между производителями и торговыми сетями о снижении цен на подсолнечное масло и сахар.

"Надо на цены смотреть внимательно. И будем смотреть. Надеемся, что реакция будет в ближайшие нескольких дней, а в ближайшие недели - это уже точно", - заключил Владимир Путин.

"РГ" ведет онлайн-трансляцию пресс-конференции Владимира Путина.

Экономика Товары и цены Президент Большая пресс-конференция Владимира Путина-2020

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