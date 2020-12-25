Экс-футболист сборной России Роман Широков получил 100 часов обязательных работ за избиение арбитра Никиты Данченкова.

Мировым судьей судебного участка номер 105 района Сокольники вынесен обвинительный приговор Роману Широкову по уголовному делу об умышленном причинении легкого вреда здоровью. Об этом корреспонденту "РГ" сообщила пресс-секретарь Преображенского суда Москвы Алиса Закутняя.

Широкову назначено наказание в виде обязательных работ на срок 100 часов. Кроме того, был частично удовлетворен гражданский иск о взыскании в пользу потерпевшего 100 тысяч рублей. Прокурор попросил для Широкова 1 года и 10 месяцев ограничения свободы​​​. Подробности этого уголовного дела в материале "РГ".