Новости

Роман Широков получил 100 часов обязательных работ за избиение арбитра 15:30
В Совфеде ответили на угрозы Киева помешать опреснению воды в Крыму 15:09
Лукашенко подтвердил принцип добровольности при вакцинации от COVID-19 15:06
Названы 20 самых популярных в России фильмов и сериалов 14:54
Актриса Ирина Муравьева восстанавливается после коронавируса 14:49
СК начал проверку после выкатывания самолета за пределы полосы во Внуково 14:35
В Подмосковье мужчина обстрелял полицейских 14:33
В 2020 году построено больше дорог, чем годом ранее 14:20
Испытания гиперзвуковой ракеты США провалились 14:14
Москвичам рассказали, когда растает снег 14:13
Новая серия "Чебурашки" получила трейлер и дату премьеры 14:12
В Брянской и Калужской областях 31 декабря сделали выходным 14:11
Решетников назвал причины ускорения инфляции 14:03
Одобрен закон о едином номере "112" для вызова экстренных служб 14:02
Создан уникальный датчик диагностики заболеваний мозга 13:58
Совфед поддержал закон о защите личных данных силовиков и судей 13:55
Более 9,5 тыс. единиц техники ликвидируют последствия снегопада в Москве 13:55
В январе может вырасти число обманутых дольщиков 13:45
Совфед одобрил штрафы для "зайцев" на платных дорогах 13:43
Во Внуково самолет при посадке выкатился за полосу 13:32
Испытания ракеты "Циркон" признаны успешными 13:31
Лукашенко посетил детскую инфекционную больницу 13:11
Бари Алибасов и Лидия Федосеева-Шукшина опять развелись 13:11
В Петербурге начали оглашать приговор по делу историка Соколова 13:05
Шойгу объявил 30 и 31 декабря выходными для всех военнослужащих 12:58
• • •
Власть
Экономика
В регионах
В мире
Происшествия
Общество
Спорт
Культура
Русское оружие
Автопарк
Диджитал
Кинократия
Живущие в Сити
Стиль жизни
Все рубрики
Документы
Спецпроекты
Наши издания
Российская Газета
РГ-неделя
Родина
Тематические приложения
Союз
Библиотечка
...
16+
Роструд: В 2021 году россиян ждут семь коротких рабочих недель
Роструд: В 2021 году россиян ждут семь коротких рабочих недель
Испытано на себе. Недомогание после вакцинации от COVID-19 прошло
Испытано на себе. Недомогание после вакцинации от COVID-19 прошло
Задайте вопрос министру промышленности и торговли Денису Мантурову
Задайте вопрос министру промышленности и торговли Денису Мантурову
25.12.2020 15:30
Рубрика: Спорт

Роман Широков получил 100 часов обязательных работ за избиение арбитра

Текст: Иван Егоров

Экс-футболист сборной России Роман Широков получил 100 часов обязательных работ за избиение арбитра Никиты Данченкова.

Фото: istagram.com / edim_sport
Роман Широков оскорбил и избил судью на футбольном поле

Мировым судьей судебного участка номер 105 района Сокольники вынесен обвинительный приговор Роману Широкову по уголовному делу об умышленном причинении легкого вреда здоровью. Об этом корреспонденту "РГ" сообщила пресс-секретарь Преображенского суда Москвы Алиса Закутняя.

Широкову назначено наказание в виде обязательных работ на срок 100 часов. Кроме того, был частично удовлетворен гражданский иск о взыскании в пользу потерпевшего 100 тысяч рублей. Прокурор попросил для Широкова 1 года и 10 месяцев ограничения свободы​​​. Подробности этого уголовного дела в материале "РГ".

Спорт Футбол Игроки и тренеры Происшествия Правосудие Суд

Главное сегодня

В Кремле оценили возможность сокращения январских каникул
Совфед поддержал закон о санкциях за цензуру против российских СМИ
Шойгу объявил 30 и 31 декабря выходными для всех военнослужащих
В Тамбове ФСБ задержала готовившего теракт подростка
Число пострадавших в ДТП с автобусом под Рязанью выросло до 13
Лев Яшин признан лучшим вратарем в истории футбола
"Много надежд возлагалось на Квята, но что-то разладилось"