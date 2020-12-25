Роспотребнадзор ввел карантин для прибывающих из Великобритании

С 26 декабря все лица, прибывающие из Великобритании, должны будут в течение 14 дней соблюдать режим самоизоляции по месту жительства или пребывания. Об этом говорится в постановлении главы Роспотребнадзора Анны Поповой.

"Лицам, прибывшим из Соединенного Королевства Великобритании и Северной Ирландии на территорию РФ (за исключением членов экипажа воздушного судна, осуществляющего воздушную перевозку), соблюдать режим изоляции по месту жительства в течение четырнадцати календарных дней со дня прибытия", - говорится в документе.

Отмечается, что постановление вступает в силу со дня, следующего за днем его официального опубликования.

Об обнаружении в Соединенном королевстве нового штамма коронавируса стало известно 14 декабря. 19 декабря были обнародованы предварительные данные, что новый штамм коронавируса может быть на 70% более заразным. После чего, более 20 стран, включая Россию, приостановили авиасообщение с Великобританией.