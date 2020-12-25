Новости

Вирусолог сравнил иммунный ответ организма после COVID-19 и вакцинации 04:35
Роструд: В 2021 году россиян ждут семь коротких рабочих недель 04:20
Сирийские силы ПВО отразили ракетную атаку в провинции Хама 03:44
Вильфанд: Экстремальные морозы ожидаются в ряде регионов России 03:30
Президент Бразилии пообещал прыгнуть с парашютом 03:13
Макрон покинул Версаль после самоизоляции из-за COVID-19 02:50
CNN: В Огайо полицейский застрелил безоружного афроамериканца 02:30
В Нигерии обнаружен новый штамм коронавируса 01:59
В Калифорнии эвакуируют морпехов и местных жителей из-за лесного пожара 01:46
В МИД РФ положительно оценили сделку Великобритании и ЕС по Brexit 01:16
В 2021 году ВОЗ уделит особое внимание доступу к вакцинам от COVID-19 00:46
Разведку у границ РФ за неделю провели 32 иностранных летательных аппарата 00:21
В Госдуме ответили на угрозы Киева помешать строительству опреснителей в Крыму 00:21
Снижение субсидирования энергоцен в ДФО поможет другим регионам 00:01
В Москве скончались 74 пациента с коронавирусом 24.12.2020
Исмаилов и Минеев спровоцировали массовую драку на турнире ММА в Москве 24.12.2020
Президент Аргентины поблагодарил Путина за поставку российской вакцины 24.12.2020
Фальков: Иностранным студентам сейчас нет смысла приезжать в РФ 24.12.2020
В Вооруженных силах вылечились от коронавируса почти 23 тысячи военнослужащих 24.12.2020
Мурашко рассказал, почему важно модернизировать первичное звено 24.12.2020
Россия и Беларусь определили порядок формирования цен на газ 24.12.2020
Мурашко: Россия справилась с дефицитом лекарств 24.12.2020
Воробьев: В Подмосковье нужно привить от коронавируса 4 млн человек 24.12.2020
ВЦИОМ: Уровень одобрения деятельности Путина в течение года составлял 61-65% 24.12.2020
Хинштейн: Онлайн-обучение не заменяет традиционное 24.12.2020
• • •
Власть
Экономика
В регионах
В мире
Происшествия
Общество
Спорт
Культура
Русское оружие
Автопарк
Диджитал
Кинократия
Живущие в Сити
Стиль жизни
Все рубрики
Документы
Спецпроекты
Наши издания
Российская Газета
РГ-неделя
Родина
Тематические приложения
Союз
Библиотечка
...
16+
Продавца жилья можно обязать вернуть деньги
Продавца жилья можно обязать вернуть деньги
Испытано на себе. Недомогание после вакцинации от COVID-19 прошло
Испытано на себе. Недомогание после вакцинации от COVID-19 прошло
Задайте вопрос министру просвещения РФ Сергею Кравцову
Задайте вопрос министру просвещения РФ Сергею Кравцову
25.12.2020 04:20
Рубрика: Экономика

Роструд: В 2021 году россиян ждут семь коротких рабочих недель

Фото: Максим Блинов/РИА Новости Фото: Максим Блинов/РИА Новости
Фото: Максим Блинов/РИА Новости

В 2021 году работающих россиян ожидают семь коротких рабочих недель и одна длинная. Об этом рассказали в Роструде.

Фото: Михаил Метцель/ТАСС
Роструд изменит подход к проведению проверок организаций

Так, 23 февраля сократит рабочую неделю до трех дней (с 24 по 26 февраля). Отдыхать будем 21-23 февраля из-за переноса рабочего дня 22 февраля на субботу 20 февраля. С 15 по 20 февраля будет единственная в 2021 году шестидневная рабочая неделя, пишет РИА Новости, ссылаясь на сообщение ведомства.

В марте Международный женский день сократит рабочую неделю до четырех дней. Четырехдневными будут и две первые рабочие недели мая (будем трудиться 4-7 мая и 11-14 мая). Летом россиян ожидает короткая рабочая неделя в связи с празднованием Дня России (12 июня). Праздник выпадает на субботу, и поэтому выходной переносится на понедельник, 14 июня.

В связи с празднованием Дня народного единства (4 ноября) нас ждут трехдневная рабочая неделя и длинные выходные. Так получилось из-за переноса выходного с субботы 2 января на пятницу 5 ноября. Рабочими будут дни с 1 по 3 ноября, а выходными - 4-7 ноября. Последняя рабочая неделя 2021 года завершится в четверг, 30 декабря.

Напомним, ранее президент России Владимир Путин поддержал идею "Единой России" сделать 31 декабря 2020 года выходным днем. Регионам дано право самим принимать решения, работать или отдыхать 31 декабря.

Экономика Работа Правительство Минтруд Роструд

Главное сегодня

Интервью заместителя министра обороны России Татьяны Шевцовой "Российской газете". Главное
В МИД РФ положительно оценили сделку Великобритании и ЕС по Brexit
Вирусолог сравнил иммунный ответ организма после COVID-19 и вакцинации
В Нигерии обнаружен новый штамм коронавируса
В Приморье объявили 31 декабря выходным днем
В Роспотребнадзоре напомнили правила покупки сладостей
Эксперты назвали топ-8 перспективных профессий будущего