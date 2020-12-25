Роструд: В 2021 году россиян ждут семь коротких рабочих недель

В 2021 году работающих россиян ожидают семь коротких рабочих недель и одна длинная. Об этом рассказали в Роструде.

Так, 23 февраля сократит рабочую неделю до трех дней (с 24 по 26 февраля). Отдыхать будем 21-23 февраля из-за переноса рабочего дня 22 февраля на субботу 20 февраля. С 15 по 20 февраля будет единственная в 2021 году шестидневная рабочая неделя, пишет РИА Новости, ссылаясь на сообщение ведомства.

В марте Международный женский день сократит рабочую неделю до четырех дней. Четырехдневными будут и две первые рабочие недели мая (будем трудиться 4-7 мая и 11-14 мая). Летом россиян ожидает короткая рабочая неделя в связи с празднованием Дня России (12 июня). Праздник выпадает на субботу, и поэтому выходной переносится на понедельник, 14 июня.

В связи с празднованием Дня народного единства (4 ноября) нас ждут трехдневная рабочая неделя и длинные выходные. Так получилось из-за переноса выходного с субботы 2 января на пятницу 5 ноября. Рабочими будут дни с 1 по 3 ноября, а выходными - 4-7 ноября. Последняя рабочая неделя 2021 года завершится в четверг, 30 декабря.

Напомним, ранее президент России Владимир Путин поддержал идею "Единой России" сделать 31 декабря 2020 года выходным днем. Регионам дано право самим принимать решения, работать или отдыхать 31 декабря.