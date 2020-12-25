Федеральный закон от 22 декабря 2020 г. N 431-Ф3 "О внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации в части отнесения лиц, награжденных знаком "Житель осажденного Севастополя", к ветеранам Великой Отечественной войны и установления им правовых гарантий социальной защиты"

Принят Государственной Думой 9 декабря 2020 года

Одобрен Советом Федерации 16 декабря 2020 года

Статья 1

Внести в Закон Российской Федерации от 12 февраля 1993 года N 4468-I "О пенсионном обеспечении лиц, проходивших военную службу, службу в органах внутренних дел, Государственной противопожарной службе, органах по контролю за оборотом наркотических средств и психотропных веществ, учреждениях и органах уголовно-исполнительной системы, войсках национальной гвардии Российской Федерации, органах принудительного исполнения Российской Федерации, и их семей" (Ведомости Съезда народных депутатов Российской Федерации и Верховного Совета Российской Федерации, 1993, N 9, ст. 328; Собрание законодательства Российской Федерации, 1995, N 49, ст. 4693; 1997, N 51, ст. 5719; 1998, N 30, ст. 3613; 1999, N 23, ст. 2813; 2001, N 17, ст. 1646; 2002, N 10, ст. 965; N 22, ст. 2029; N 24, ст. 2254; N 30, ст. 3033; 2003, N 27, ст. 2700; 2007, N 50, ст. 6232; 2008, N 7, ст. 543; 2009, N 45, ст. 5271; 2013, N 52, ст. 6962; 2016, N 27, ст. 4160; 2017, N 27, ст. 3951; 2019, N 40, ст. 5488) следующие изменения:

1) абзац первый пункта "в" статьи 16 после слов "знаком "Жителю блокадного Ленинграда"," дополнить словами "и лицам, награжденным знаком "Житель осажденного Севастополя",";

2) пункт "з" части первой статьи 45 после слов "знаком "Жителю блокадного Ленинграда"," дополнить словами "и лицам, награжденным знаком "Житель осажденного Севастополя",".

Статья 2

Внести в Федеральный закон от 12 января 1995 года N 5-ФЗ "О ветеранах" (в редакции Федерального закона от 2 января 2000 года N 40-ФЗ) (Собрание законодательства Российской Федерации, 1995, N 3, ст. 168; 2000, N 2, ст. 161; N 19, ст. 2023; 2004, N 19, ст. 1837; N 35, ст. 3607; 2005, N 1, ст. 25; N 19, ст. 1748; 2007, N 43, ст. 5084; N 45, ст. 5421; 2008, N 9, ст. 817; N 29, ст. 3410; N 30, ст. 3609; N 52, ст. 6224; 2009, N 18, ст. 2152; N 26, ст. 3133; N 30, ст. 3739; N 52, ст. 6403; 2010, N 19, ст. 2287; N 31, ст. 4206; N 50, ст. 6609; 2012, N 43, ст. 5782; 2013, N 19, ст. 2331; N 48, ст. 6165; 2014, N 26, ст. 3406; N 52, ст. 7537; 2015, N 27, ст. 3967; N 48, ст. 6724; 2016, N 22, ст. 3097; N 52, ст. 7493, 7510; 2017, N 31, ст. 4766; N 45, ст. 6581; 2018, N 11, ст. 1582; N 31, ст. 4853, 4861; 2019, N 40, ст. 5488; N 49, ст. 6967; 2020, N 17, ст. 2725) следующие изменения:

1) подпункт 3 пункта 1 статьи 2 дополнить словами ", лица, награжденные знаком "Житель осажденного Севастополя";

2) в статье 18:

а) наименование изложить в следующей редакции:

"Статья 18. Меры социальной поддержки лиц, награжденных знаком "Жителю блокадного Ленинграда", и лиц, награжденных знаком "Житель осажденного Севастополя";

б) в пункте 1:

абзац первый после слов "знаком "Жителю блокадного Ленинграда"," дополнить словами "и лицам, награжденным знаком "Житель осажденного Севастополя",";

подпункт 3 после слов "знаком "Жителю блокадного Ленинграда"," дополнить словами "и лиц, награжденных знаком "Житель осажденного Севастополя",";

3) в статье 231:

а) подпункт 5 пункта 1 дополнить словами ", и лица, награжденные знаком "Житель осажденного Севастополя";

б) подпункт 3 пункта 4 после слов "знаком "Жителю блокадного Ленинграда"," дополнить словами "лицам, награжденным знаком "Житель осажденного Севастополя",";

4) абзац пятый подпункта 2 пункта 3 статьи 232 дополнить словами ", и лиц, награжденных знаком "Житель осажденного Севастополя".

Статья 3

Пункт 5 статьи 61 Федерального закона от 17 июля 1999 года N 178-ФЗ "О государственной социальной помощи" (Собрание законодательства Российской Федерации, 1999, N 29, ст. 3699; 2004, N 35, ст. 3607; 2005, N 1, ст. 25) дополнить словами ", лица, награжденные знаком "Житель осажденного Севастополя".

Статья 4

Внести в Федеральный закон от 15 декабря 2001 года N 166-ФЗ "О государственном пенсионном обеспечении в Российской Федерации" (Собрание законодательства Российской Федерации, 2001, N 51, ст. 4831; 2002, N 30, ст. 3033; 2004, N 19, ст. 1835; N 35, ст. 3607; 2006, N 48, ст. 4946; N 52, ст. 5505; 2008, N 30, ст. 3612; 2009, N 29, ст. 3624; N 30, ст. 3739; 2010, N 26, ст. 3247; 2011, N 14, ст. 1806; 2013, N 14, ст. 1659; 2014, N 30, ст. 4217; 2018, N 41, ст. 6190; N 53, ст. 8462; 2019, N 40, ст. 5488) следующие изменения:

1) подпункт 6 пункта 3 статьи 3 после слов "знаком "Жителю блокадного Ленинграда" дополнить словами ", и гражданам, награжденным знаком "Житель осажденного Севастополя";

2) подпункт 4 пункта 1 статьи 4 дополнить словами ", и граждане, награжденные знаком "Житель осажденного Севастополя";

3) в статье 9:

а) в наименовании слова "и гражданам, награжденным знаком "Жителю блокадного Ленинграда" заменить словами ", гражданам, награжденным знаком "Жителю блокадного Ленинграда", и гражданам, награжденным знаком "Житель осажденного Севастополя";

б) в пункте 1 слова "и граждане, награжденные знаком "Жителю блокадного Ленинграда"," заменить словами ", граждане, награжденные знаком "Жителю блокадного Ленинграда", и граждане, награжденные знаком "Житель осажденного Севастополя",";

в) в пункте 2 слова "и гражданином, награжденным знаком "Жителю блокадного Ленинграда"," заменить словами ", гражданином, награжденным знаком "Жителю блокадного Ленинграда", и гражданином, награжденным знаком "Житель осажденного Севастополя",";

4) в статье 16:

а) в наименовании слова "и граждан, награжденных знаком "Жителю блокадного Ленинграда" заменить словами ", граждан, награжденных знаком "Жителю блокадного Ленинграда", и граждан, награжденных знаком "Житель осажденного Севастополя";

б) абзац первый пункта 11 после слов "знаком "Жителю блокадного Ленинграда"," дополнить словами "и гражданам, награжденным знаком "Житель осажденного Севастополя",";

5) абзац пятый статьи 25 после слов "знаком "Жителю блокадного Ленинграда"," дополнить словами "пенсии граждан, награжденных знаком "Житель осажденного Севастополя",".

Статья 5

Пункт 2 части 6 статьи 36 Федерального закона от 5 июля 2010 года N 154-ФЗ "Консульский устав Российской Федерации" (Собрание законодательства Российской Федерации, 2010, N 28, ст. 3554) после слов "граждане, награжденные знаком "Жителю блокадного Ленинграда"," дополнить словами "граждане, награжденные знаком "Житель осажденного Севастополя",".

Статья 6

Пункт 5 части 1 статьи 7 Федерального закона от 29 июля 2017 года N 214-ФЗ "О проведении эксперимента по развитию курортной инфраструктуры в Республике Крым, Алтайском крае, Краснодарском крае и Ставропольском крае" (Собрание законодательства Российской Федерации, 2017, N 31, ст. 4763) дополнить словами ", лица, награжденные знаком "Житель осажденного Севастополя".

Статья 7

1. Настоящий Федеральный закон вступает в силу со дня его официального опубликования.

2. Действие положений законодательных актов Российской Федерации, измененных настоящим Федеральным законом, распространяется на правоотношения, возникшие с 1 октября 2020 года.

Президент Российской Федерации В. Путин