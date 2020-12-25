Шойгу объявил 30 и 31 декабря выходными для всех военнослужащих

30 и 31 декабря в уходящем году станут выходными для российских военнослужащих. О соответствующем решении на селекторном совещании министерства обороны РФ в пятницу сообщил министр обороны генерал армии Сергей Шойгу.

"Предоставить личному составу Вооруженных сил РФ отдых 30 и 31 декабря 2020 года. Взамен поработаем 26 декабря этого года и 16 января 2021 года", - пояснил глава военного ведомства.

Военачальник пояснил, что такое решение принял в связи с тем, что "уходящий год был трудным, не раз ставил Вооруженные силы перед лицом серьезных вызовов, испытывал на стойкость". По его словам, все военнослужащие много работали, и зачастую на пределе возможностей.

В то же время Сергей Шойгу потребовал обеспечить необходимый уровень боевой готовности и поддержание правопорядка и воинской дисциплины в войсках в указанные дни.

Напомним, накануне власти Москвы и Подмосковья сделали 31 декабря выходным в госучреждениях и рекомендовали поступить аналогичным образом коммерческие организации.