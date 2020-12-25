Федеральный закон от 22 декабря 2020 г. N 437-ФЗ "О федеральной территории "Сириус"

Принят Государственной Думой 9 декабря 2020 года

Одобрен Советом Федерации 16 декабря 2020 года

Глава 1. Общие положения

Статья 1. Предмет регулирования настоящего Федерального закона

Настоящий Федеральный закон в соответствии с Конституцией Российской Федерации устанавливает правовые основы функционирования федеральной территории "Сириус", в том числе регулирует отношения, возникающие в связи с ее созданием, организацией деятельности органов публичной власти, а также с осуществлением экономической и иной деятельности в границах указанной территории.

Статья 2. Основы статуса федеральной территории "Сириус"

1. Федеральной территорией "Сириус" признается имеющее общегосударственное стратегическое значение публично-правовое образование, в котором в соответствии с настоящим Федеральным законом в целях обеспечения комплексного устойчивого социально-экономического и инновационного развития территории, повышения ее инвестиционной привлекательности, необходимости сохранения олимпийского спортивного, культурного и природного наследия, создания благоприятных условий для выявления, самореализации и развития талантов, реализации приоритетов научно-технологического развития Российской Федерации устанавливаются особенности организации публичной власти и осуществления экономической и иной деятельности.

2. Местное самоуправление в федеральной территории "Сириус" осуществляется проживающими на ее территории гражданами непосредственно в формах, предусмотренных законодательством Российской Федерации, а также через органы публичной власти федеральной территории "Сириус", осуществляющие в том числе полномочия органов местного самоуправления городского округа (в том числе по решению вопросов местного значения городского округа), определенные Федеральным законом от 6 октября 2003 года N 131-ФЗ "Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации", другими федеральными законами, если такие полномочия не переданы для осуществления органам местного самоуправления муниципального образования городской округ город-курорт Сочи Краснодарского края в соответствии со статьей 8 настоящего Федерального закона.

3. В федеральной территории "Сириус" создается система органов публичной власти федеральной территории "Сириус", наделенных компетенцией в соответствии с настоящим Федеральным законом.

Статья 3. Правовая основа создания и функционирования федеральной территории "Сириус"

1. Правовую основу создания и функционирования федеральной территории "Сириус" составляют:

1) Конституция Российской Федерации;

2) общепризнанные принципы и нормы международного права и международные договоры Российской Федерации;

3) федеральные конституционные законы;

4) настоящий Федеральный закон и иные федеральные законы;

5) нормативные правовые акты Президента Российской Федерации и нормативные правовые акты Правительства Российской Федерации;

6) акты федеральных органов исполнительной власти и иных федеральных государственных органов;

7) Устав федеральной территории "Сириус";

8) нормативные правовые акты органов публичной власти федеральной территории "Сириус".

2. По вопросам обеспечения функционирования федеральной территории "Сириус", а также по вопросам осуществления инновационной и научно-технологической деятельности в пределах границ федеральной территории "Сириус" органы публичной власти федеральной территории "Сириус" вправе вносить Президенту Российской Федерации, в Правительство Российской Федерации предложения о разработке проектов федеральных законов и иных нормативных правовых актов Российской Федерации.

Статья 4. Действие федерального законодательства, законодательства Краснодарского края, муниципальных правовых актов муниципального образования городской округ город-курорт Сочи Краснодарского края в федеральной территории "Сириус"

1. Федеральные законы, иные нормативные правовые акты Российской Федерации действуют в федеральной территории "Сириус" с учетом особенностей, установленных настоящим Федеральным законом.

2. Законы и иные нормативные правовые акты Краснодарского края действуют в федеральной территории "Сириус" только в сфере полномочий органов государственной власти субъектов Российской Федерации, осуществляемых в федеральной территории "Сириус" органами государственной власти Краснодарского края, с учетом особенностей, установленных настоящим Федеральным законом.

3. В случае, если отдельные полномочия органов государственной власти Краснодарского края переданы в порядке, установленном настоящим Федеральным законом, для осуществления органам публичной власти федеральной территории "Сириус", правовые акты, принятые органами государственной власти Краснодарского края, действуют с учетом особенностей, устанавливаемых настоящим Федеральным законом и нормативными правовыми актами органов публичной власти федеральной территории "Сириус".

4. Установленная законами Краснодарского края административная ответственность за нарушение законов и иных нормативных правовых актов Краснодарского края, нормативных правовых актов органов местного самоуправления применяется за совершение соответствующего деяния в федеральной территории "Сириус", если в федеральной территории "Сириус" в соответствии с настоящей статьей применяются нормативные правовые акты Краснодарского края.

5. Муниципальные правовые акты муниципального образования городской округ город-курорт Сочи Краснодарского края действуют в федеральной территории "Сириус" в случае передачи указанному муниципальному образованию в соответствии с настоящим Федеральным законом полномочий органов публичной власти федеральной территории "Сириус".

6. Информация о применении указанных в частях 2 - 5 настоящей статьи нормативных правовых актов Краснодарского края и муниципальных правовых актов муниципального образования городской округ город-курорт Сочи Краснодарского края размещается в сетевом издании для официального опубликования (обнародования) правовых актов органов публичной власти федеральной территории "Сириус", иной официальной информации.

7. По вопросам полномочий, осуществляемых в соответствии с настоящим Федеральным законом в федеральной территории "Сириус" органами государственной власти Краснодарского края, органы публичной власти федеральной территории "Сириус" вправе направлять высшему должностному лицу (руководителю высшего исполнительного органа государственной власти) Краснодарского края предложения о принятии соответствующих нормативных правовых актов.

Статья 5. Правовые акты органов публичной власти федеральной территории "Сириус"

1. Органы публичной власти федеральной территории "Сириус" во исполнение Конституции Российской Федерации, федеральных конституционных законов, настоящего Федерального закона, других федеральных законов, нормативных правовых актов Президента Российской Федерации и нормативных правовых актов Правительства Российской Федерации издают обязательные для исполнения на указанной территории нормативные правовые акты.

2. Нормативным правовым актом, определяющим вопросы организации и функционирования федеральной территории "Сириус", является Устав федеральной территории "Сириус", утверждаемый Советом федеральной территории "Сириус" в соответствии с настоящим Федеральным законом.

3. Устав федеральной территории "Сириус", а также изменения в него до утверждения Советом федеральной территории "Сириус" подлежат согласованию Правительством Российской Федерации.

4. Уставом федеральной территории "Сириус" устанавливаются:

1) виды, порядок подготовки, принятия (издания), регистрации, официального опубликования (обнародования) и вступления в силу нормативных правовых актов органов публичной власти федеральной территории "Сириус";

2) официальные символы федеральной территории "Сириус" и порядок их использования;

3) вопросы организации деятельности органов публичной власти федеральной территории "Сириус", не урегулированные настоящим Федеральным законом;

4) порядок внесения изменений в Устав федеральной территории "Сириус";

5) иные вопросы, подлежащие отражению в Уставе федеральной территории "Сириус" в соответствии с настоящим Федеральным законом, Федеральным законом от 6 октября 2003 года N 131-ФЗ "Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации" с учетом особенностей, установленных настоящим Федеральным законом.

5. Иные нормативные правовые акты органов публичной власти федеральной территории "Сириус" издаются в форме решений Совета федеральной территории "Сириус" и постановлений главы администрации федеральной территории "Сириус".

6. Государственный учет нормативных правовых актов органов публичной власти федеральной территории "Сириус" осуществляется уполномоченным Правительством Российской Федерации федеральным органом исполнительной власти.

7. Для официального опубликования (обнародования) нормативных правовых актов органов публичной власти федеральной территории "Сириус", иной официальной информации учреждаются печатное средство массовой информации и сетевое издание.

8. В соответствии с Уставом федеральной территории "Сириус" органы публичной власти федеральной территории "Сириус" по оперативным и другим текущим вопросам, в том числе вопросам осуществления экономической и иной деятельности в федеральной территории "Сириус", могут издавать правовые акты, не имеющие нормативного характера.

Глава 2. Территория федеральной территории "Сириус"

Статья 6. Границы федеральной территории "Сириус"

Границы федеральной территории "Сириус" устанавливаются согласно приложениям 1 и 2 к настоящему Федеральному закону.

Статья 7. Изменение границ федеральной территории "Сириус"

1. Изменение границ федеральной территории "Сириус", установленных настоящим Федеральным законом, осуществляется путем внесения изменений в настоящий Федеральный закон.

2. В случае создания искусственных земельных участков в примыкающих к федеральной территории "Сириус" внутренних морских водах Российской Федерации и в территориальном море Российской Федерации такие земельные участки включаются в состав территории федеральной территории "Сириус".

Глава 3. Полномочия органов публичной власти федеральной территории "Сириус", особенности осуществления полномочий федеральных государственных органов, органов государственных внебюджетных фондов Российской Федерации в федеральной территории "Сириус"

Статья 8. Полномочия, осуществляемые органами публичной власти федеральной территории "Сириус"

1. Органы публичной власти федеральной территории "Сириус" осуществляют:

1) отдельные полномочия Российской Федерации по предметам ведения Российской Федерации и совместного ведения Российской Федерации и субъектов Российской Федерации, переданные для осуществления органам публичной власти федеральной территории "Сириус" в соответствии с федеральными законами, указами Президента Российской Федерации, а также постановлениями Правительства Российской Федерации по согласованию с Администрацией Президента Российской Федерации;

2) отдельные полномочия Российской Федерации, переданные для осуществления органам государственной власти субъектов Российской Федерации федеральными законами в случаях, если в соответствии с указанными федеральными законами и законами Краснодарского края такие полномочия передаются органам местного самоуправления или в них прямо предусмотрено, что такие полномочия осуществляются органами публичной власти федеральной территории "Сириус";

3) полномочия органов государственной власти субъекта Российской Федерации по предметам совместного ведения Российской Федерации и субъектов Российской Федерации в соответствии с федеральными законами и иными нормативными правовыми актами, за исключением полномочий, указанных в подпунктах 1, 2, 5, 51, 6, 71, 72, 122, 212, 31, 33, 35, 36, 37, 39, 40, 45, 48, 49, 491, 50, 51, 511, 52, 54, 571, 64, 68, 74, 75, 76, 80 и 82 пункта 2 статьи 263 Федерального закона от 6 октября 1999 года N 184-ФЗ "Об общих принципах организации законодательных (представительных) и исполнительных органов государственной власти субъектов Российской Федерации";

4) отдельные полномочия Краснодарского края, переданные для осуществления органам публичной власти федеральной территории "Сириус" нормативными правовыми актами Краснодарского края;

5) полномочия органов местного самоуправления городского округа (в том числе по решению вопросов местного значения городского округа), определенные Федеральным законом от 6 октября 2003 года N 131-ФЗ "Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации", другими федеральными законами;

6) полномочия в сфере организации и обеспечения деятельности органов публичной власти федеральной территории "Сириус" и подведомственных им организаций и учреждений.

2. Полномочия, предусмотренные частью 1 настоящей статьи, осуществляются органами публичной власти федеральной территории "Сириус" за счет средств бюджета федеральной территории "Сириус", а также субвенций из бюджетов бюджетной системы Российской Федерации на реализацию переданных полномочий, предоставленных в соответствии с бюджетным законодательством Российской Федерации.

3. Правительство Российской Федерации вправе передавать федеральной территории "Сириус" федеральное имущество, а также передавать функции и полномочия учредителя федеральных государственных учреждений, необходимые для осуществления переданных полномочий.

4. Основания и порядок отмены актов органов публичной власти федеральной территории "Сириус", принятых по вопросам осуществления переданных полномочий Российской Федерации, устанавливаются Правительством Российской Федерации.

5. Органы публичной власти федеральной территории "Сириус" вправе:

1) участвовать в осуществлении полномочий Российской Федерации по предметам ведения Российской Федерации, а также по предметам совместного ведения в порядке и на условиях, которые установлены статьей 263-1 Федерального закона от 6 октября 1999 года N 184-ФЗ "Об общих принципах организации законодательных (представительных) и исполнительных органов государственной власти субъектов Российской Федерации" для участия органов государственной власти субъектов Российской Федерации в осуществлении полномочий по предметам ведения Российской Федерации, а также полномочий по предметам совместного ведения;

2) реализовывать права органов местного самоуправления городского округа, установленные статьей 161 Федерального закона от 6 октября 2003 года N 131-ФЗ "Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации";

3) устанавливать особенности регулирования отдельных отношений в федеральной территории "Сириус", вводить экспериментальный правовой режим в федеральной территории "Сириус" в случаях, установленных федеральными законами и принятыми в соответствии с ними указами Президента Российской Федерации, постановлениями Правительства Российской Федерации, и применять нормативные правовые акты, устанавливающие соответствующие особенности.

6. Органы публичной власти федеральной территории "Сириус" вправе обратиться в соответствующий орган государственной власти с предложением принять решение, предусматривающее передачу органам публичной власти федеральной территории "Сириус" предусмотренных пунктами 1, 2 и 4 части 1 настоящей статьи полномочий. После принятия уполномоченными органами государственной власти решения, предусматривающего передачу предусмотренных пунктами 1, 2 и 4 части 1 настоящей статьи полномочий, соответствующие органы государственной власти заключают с органами публичной власти федеральной территории "Сириус" соглашения о передаче полномочий.

7. Органы публичной власти федеральной территории "Сириус" вправе на основании соглашений передать предусмотренные пунктами 3 и 5 части 1 настоящей статьи полномочия соответственно органам государственной власти Краснодарского края, органам местного самоуправления муниципального образования городской округ город-курорт Сочи Краснодарского края.

8. Соглашениями, указанными в частях 6 и 7 настоящей статьи, определяются условия и порядок осуществления переданных полномочий, в том числе порядок их финансового и материально-технического обеспечения, порядок осуществления контроля за осуществлением переданных полномочий, ответственность сторон соглашений, основания и порядок их досрочного расторжения, иные вопросы, связанные с исполнением положений соглашений. Если иное не предусмотрено соглашением о передаче полномочий, такое соглашение вступает в силу с начала очередного финансового года, но не ранее чем через шесть месяцев после его подписания.

9. Органы публичной власти федеральной территории "Сириус", органы государственной власти, органы местного самоуправления муниципального образования городской округ город-курорт Сочи Краснодарского края вправе принять решение о расторжении соглашений, указанных в частях 6 и 7 настоящей статьи. Такое решение направляется в соответствующие уполномоченные органы, являющиеся сторонами указанных соглашений. В течение трех месяцев со дня получения соответствующего решения органы публичной власти федеральной территории "Сириус", органы государственной власти, органы местного самоуправления муниципального образования городской округ город-курорт Сочи Краснодарского края заключают соглашения о расторжении соглашений о передаче соответствующих полномочий. Если иное не предусмотрено соглашением о расторжении соглашения о передаче соответствующих полномочий, такое соглашение вступает в силу с начала очередного финансового года, но не ранее чем через шесть месяцев после дня его подписания.

10. При осуществлении органами публичной власти федеральной территории "Сириус" полномочий, предусмотренных пунктом 1 части 1 настоящей статьи, к осуществлению ими полномочий применяются положения федеральных законов и иных нормативных правовых актов, регулирующих осуществление соответствующих полномочий федеральными органами исполнительной власти, если настоящим Федеральным законом, другими федеральными законами не установлено иное.

11. При осуществлении полномочий, предусмотренных пунктами 2 - 4 части 1 настоящей статьи, и при реализации прав, предусмотренных пунктом 1 части 5 настоящей статьи, органами федеральной территории "Сириус", к осуществлению ими полномочий и реализации ими прав применяются положения федеральных законов и иных нормативных правовых актов, регулирующих совершение соответствующих действий и принятие соответствующих решений органами государственной власти субъектов Российской Федерации, если настоящим Федеральным законом, другими федеральными законами не установлено иное.

12. При осуществлении полномочий, предусмотренных пунктом 5 части 1 настоящей статьи, и при реализации прав, предусмотренных пунктом 2 части 5 настоящей статьи, органами федеральной территории "Сириус", применяются положения федеральных законов и иных нормативных правовых актов, регулирующих совершение соответствующих действий и принятие соответствующих решений органами местного самоуправления, если настоящим Федеральным законом, другими федеральными законами не установлено иное.

13. При осуществлении правомочий, необходимых для обеспечения осуществления полномочий, предусмотренных частью 1 настоящей статьи, и реализации прав, предусмотренных частью 5 настоящей статьи (создание унитарных предприятий и казенных, бюджетных и автономных учреждений, участие в хозяйственных обществах, учреждение некоммерческих организаций, осуществление финансового обеспечения деятельности казенных учреждений и финансового обеспечения выполнения государственного задания бюджетными и автономными учреждениями, осуществление закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд, заключение концессионных соглашений и соглашений о государственно-частном партнерстве, осуществление функций распорядителя бюджетных средств), органы публичной власти федеральной территории "Сириус" действуют на условиях и в порядке, которые установлены федеральными законами и иными нормативными правовыми актами для осуществления соответствующих правомочий органами государственной власти, органами местного самоуправления.

14. При осуществлении полномочий, предусмотренных частью 1 настоящей статьи, и при реализации прав, предусмотренных частью 5 настоящей статьи, органы публичной власти федеральной территории "Сириус" вправе осуществлять нормативное правовое регулирование в той мере, в которой правовое регулирование этих отношений вправе осуществлять органы государственной власти субъектов Российской Федерации, органы местного самоуправления, если иное не установлено настоящим Федеральным законом, другими федеральными законами. При этом форма нормативного правового акта определяется с учетом особенностей организации публичной власти федеральной территории "Сириус", установленных настоящим Федеральным законом.

Статья 9. Осуществление полномочий федеральных государственных органов, органов государственных внебюджетных фондов Российской Федерации в федеральной территории "Сириус"

1. Федеральные государственные органы, органы государственных внебюджетных фондов Российской Федерации осуществляют свои полномочия в федеральной территории "Сириус" в соответствии с законодательством Российской Федерации с учетом положений настоящего Федерального закона.

2. Полномочия федеральных государственных органов, органов государственных внебюджетных фондов Российской Федерации в федеральной территории "Сириус" могут осуществляться специально созданными территориальными органами или иными обособленными подразделениями. Решение о создании таких территориальных органов и подразделений принимается соответственно руководителем федерального государственного органа, председателем государственного внебюджетного фонда Российской Федерации.

Глава 4. Организация публичной власти в федеральной территории "Сириус"

Статья 10. Система органов публичной власти федеральной территории "Сириус"

1. Систему органов публичной власти федеральной территории "Сириус" составляют:

1) Совет федеральной территории "Сириус" - представительный орган федеральной территории "Сириус", возглавляемый председателем Совета федеральной территории "Сириус";

2) администрация федеральной территории "Сириус" - исполнительно-распорядительный орган федеральной территории "Сириус", возглавляемый главой администрации;

3) иные органы публичной власти федеральной территории "Сириус", если их образование предусмотрено Уставом федеральной территории "Сириус".

2. Органы публичной власти федеральной территории "Сириус" могут использовать официальные символы федеральной территории "Сириус".

3. Государственные должности в системе органов публичной власти федеральной территории "Сириус" устанавливаются настоящим Федеральным законом. Должности федеральной государственной гражданской службы в органах публичной власти федеральной территории "Сириус" устанавливаются указом Президента Российской Федерации.

Статья 11. Участие граждан в управлении федеральной территорией "Сириус"

1. В федеральной территории "Сириус" в соответствии с настоящим Федеральным законом и нормативными правовыми актами федеральной территории "Сириус" граждане участвуют в управлении ею, в том числе в решении вопросов местного значения, в следующих формах:

1) участие в формировании органов публичной власти федеральной территории "Сириус" в соответствии с настоящим Федеральным законом;

2) правотворческая инициатива граждан;

3) инициативные проекты;

4) территориальное общественное самоуправление;

5) публичные слушания, общественные обсуждения;

6) собрания граждан;

7) конференции граждан, собрания делегатов;

8) опрос граждан;

9) обращения граждан в органы публичной власти федеральной территории "Сириус";

10) иные формы участия граждан в управлении, предусмотренные Уставом федеральной территории "Сириус".

2. Порядок участия граждан в осуществлении публичной власти в федеральной территории "Сириус" в формах, предусмотренных частью 1 настоящей статьи, определяется в соответствии с федеральными законами, Уставом федеральной территории "Сириус" и иными нормативными правовыми актами федеральной территории "Сириус".

Статья 12. Совет федеральной территории "Сириус"

1. Совет федеральной территории "Сириус" формируется сроком на пять лет в составе 17 членов, из которых:

1) девять членов избираются в соответствии с законодательством Российской Федерации о выборах на основе всеобщего равного и прямого избирательного права при тайном голосовании;

2) три - назначаются Президентом Российской Федерации;

3) три - назначаются Правительством Российской Федерации;

4) один - назначается высшим должностным лицом (руководителем высшего исполнительного органа государственной власти) Краснодарского края;

5) глава администрации федеральной территории "Сириус", который входит в состав Совета федеральной территории "Сириус" по должности.

2. Совет федеральной территории "Сириус" считается сформированным в правомочном составе в случае избрания (назначения) не менее двух третей от общей численности членов Совета федеральной территории "Сириус".

3. Вновь сформированный Совет федеральной территории "Сириус" собирается на первое заседание в срок, который не может превышать 30 дней со дня формирования Совета федеральной территории "Сириус" в правомочном составе.

4. Полномочия члена Совета федеральной территории "Сириус" начинаются со дня его избрания (назначения) и прекращаются со дня начала работы Совета федеральной территории "Сириус" нового созыва.

5. В исключительной компетенции Совета федеральной территории "Сириус" находятся следующие вопросы:

1) утверждение Устава федеральной территории "Сириус";

2) утверждение стратегии социально-экономического развития федеральной территории "Сириус" на пять лет, в том числе определяющей приоритеты развития культуры, образования, науки, критических для развития Российской Федерации технологий, физической культуры и спорта в федеральной территории "Сириус" в соответствии с приоритетами Российской Федерации, определенными нормативными правовыми актами Президента Российской Федерации и нормативными правовыми актами Правительства Российской Федерации;

3) утверждение бюджета федеральной территории "Сириус" на очередной финансовый год и на плановый период и отчета о его исполнении;

4) установление, введение в действие и прекращение действия местных налогов и сборов в соответствии с Налоговым кодексом Российской Федерации;

5) утверждение порядка формирования и использования резервного фонда администрации федеральной территории "Сириус";

6) утверждение основных показателей деятельности администрации федеральной территории "Сириус" на очередной год и на плановый период;

7) утверждение годового отчета главы администрации федеральной территории "Сириус";

8) утверждение регламента работы Совета федеральной территории "Сириус";

9) согласование назначения заместителей главы администрации федеральной территории "Сириус";

10) утверждение генерального плана федеральной территории "Сириус", правил землепользования и застройки федеральной территории "Сириус";

11) назначение выборов членов Совета федеральной территории "Сириус";

12) иные вопросы, отнесенные к компетенции Совета федеральной территории "Сириус" Уставом федеральной территории "Сириус".

6. Лица, избранные (назначенные) членами Совета федеральной территории "Сириус", замещают государственные должности Российской Федерации.

7. Виды и объем гарантий осуществления полномочий членов Совета федеральной территории "Сириус" устанавливаются законодательством Российской Федерации и принимаемыми в соответствии с ним нормативными правовыми актами органов публичной власти федеральной территории "Сириус".

8. Члены Совета федеральной территории "Сириус", в том числе председатель Совета федеральной территории "Сириус", заместитель председателя Совета федеральной территории "Сириус", могут осуществлять свои полномочия на постоянной или непостоянной основе. Число членов Совета федеральной территории "Сириус", работающих на постоянной (непостоянной) основе, и условия осуществлениями ими своих полномочий устанавливаются Уставом федеральной территории "Сириус".

9. Члены Совета федеральной территории "Сириус", осуществляющие свои полномочия на непостоянной основе, имеют право совмещать членство в Совете федеральной территории "Сириус" с замещением государственных должностей Российской Федерации, государственных должностей Краснодарского края, муниципальных должностей, должностей государственной гражданской службы Российской Федерации и должностей государственной гражданской службы Краснодарского края, участвовать в управлении коммерческими и некоммерческими организациями, в том числе на платной основе, заниматься предпринимательской и другой оплачиваемой деятельностью.

10. Члены Совета федеральной территории "Сириус" при совмещении членства в Совете федеральной территории "Сириус" с замещением государственных должностей Российской Федерации, государственных должностей Краснодарского края, муниципальных должностей, должностей государственной гражданской службы Российской Федерации и должностей государственной гражданской службы Краснодарского края, участии в управлении коммерческими и некоммерческими организациями обязаны принимать меры по недопущению возникновения конфликта интересов.

11. Членом Совета федеральной территории "Сириус" может быть гражданин Российской Федерации, не имеющий гражданства иностранного государства либо вида на жительство или иного документа, подтверждающего право на постоянное проживание гражданина Российской Федерации на территории иностранного государства.

12. Организацию деятельности Совета федеральной территории "Сириус" осуществляет председатель Совета федеральной территории "Сириус", избираемый этим органом из своего состава с учетом особенностей, предусмотренных частью 5 статьи 14 настоящего Федерального закона.

13. Полномочия члена Совета федеральной территории "Сириус" прекращаются досрочно решением Совета федеральной территории "Сириус" в случае:

1) смерти;

2) отставки по собственному желанию;

3) признания судом недееспособным или ограниченно дееспособным;

4) признания судом безвестно отсутствующим или объявления умершим;

5) вступления в отношении его в законную силу обвинительного приговора суда;

6) выезда за пределы Российской Федерации на постоянное место жительства;

7) прекращения гражданства Российской Федерации, приобретения им гражданства иностранного государства либо получения им вида на жительство или иного документа, подтверждающего право на постоянное проживание гражданина Российской Федерации на территории иностранного государства;

8) внесения органом, назначившим члена Совета федеральной территории "Сириус", представления о досрочном прекращении его полномочий.

14. Полномочия председателя Совета федеральной территории "Сириус" могут быть досрочно прекращены решением Совета федеральной территории "Сириус" в связи с утратой доверия Президента Российской Федерации на основании его представления.

15. Решения Совета федеральной территории "Сириус", предусмотренные частями 13 и 14 настоящей статьи, принимаются Советом федеральной территории "Сириус" большинством голосов от установленной численности Совета федеральной территории "Сириус" в срок не позднее чем через 30 дней со дня появления основания для досрочного прекращения полномочий.

16. Совет федеральной территории "Сириус" обладает правами юридического лица, имеет печать и бланки со своим полным наименованием и изображением Государственного герба Российской Федерации.

17. Основанием для государственной регистрации в качестве юридического лица Совета федеральной территории "Сириус" является протокол заседания Совета федеральной территории "Сириус", содержащий решение о наделении этого органа правами юридического лица.

Статья 13. Председатель, заместитель председателя Совета федеральной территории "Сириус"

1. Председатель Совета федеральной территории "Сириус" возглавляет Совет федеральной территории "Сириус".

2. Председатель Совета федеральной территории "Сириус" избирается на должность из состава Совета федеральной территории "Сириус" по представлению Президента Российской Федерации на срок полномочий Совета федеральной территории "Сириус".

3. Председатель Совета федеральной территории "Сириус":

1) подписывает и обнародует нормативные правовые акты, принятые Советом федеральной территории "Сириус";

2) представляет федеральную территорию "Сириус" и Совет федеральной территории "Сириус" без доверенности в отношениях с органами государственной власти, органами местного самоуправления, гражданами, организациями, в том числе международными организациями;

3) руководит деятельностью Совета федеральной территории "Сириус";

4) созывает заседания Совета федеральной территории "Сириус", в том числе имеет право требовать созыва внеочередного заседания Совета федеральной территории "Сириус";

5) председательствует на заседаниях Совета федеральной территории "Сириус";

6) формирует повестку дня заседания Совета федеральной территории "Сириус";

7) вправе направить руководителю федерального государственного органа предложение об отстранении от должности руководителя специально созданного в федеральной территории "Сириус" территориального органа или иного обособленного подразделения федерального государственного органа;

8) осуществляет иные полномочия в соответствии с законодательством Российской Федерации, Уставом федеральной территории "Сириус" и нормативными правовыми актами Совета федеральной территории "Сириус".

4. Председатель Совета федеральной территории "Сириус" не может занимать должность главы администрации федеральной территории "Сириус".

5. Заместитель председателя Совета федеральной территории "Сириус" избирается на должность из состава Совета федеральной территории "Сириус" на срок полномочий Совета федеральной территории "Сириус".

6. Заместитель председателя Совета федеральной территории "Сириус" в случае временного отсутствия председателя Совета федеральной территории "Сириус" либо по его поручению осуществляет его полномочия.

Статья 14. Глава администрации федеральной территории "Сириус"

1. Глава администрации федеральной территории "Сириус" возглавляет администрацию федеральной территории "Сириус".

2. Глава администрации федеральной территории "Сириус" назначается Советом федеральной территории "Сириус" на срок до пяти лет.

3. Главой администрации федеральной территории "Сириус" может быть назначен гражданин Российской Федерации, достигший возраста 30 лет, постоянно проживающий в Российской Федерации, не имеющий гражданства иностранного государства либо вида на жительство или иного документа, подтверждающего право на постоянное проживание гражданина Российской Федерации на территории иностранного государства.

4. Глава администрации федеральной территории "Сириус":

1) представляет администрацию федеральной территории "Сириус" без доверенности в отношениях с органами государственной власти, органами местного самоуправления, гражданами, организациями, в том числе международными организациями;

2) руководит деятельностью администрации федеральной территории "Сириус";

3) издает постановления по вопросам деятельности администрации федеральной территории "Сириус";

4) вносит на рассмотрение Совета федеральной территории "Сириус" проект бюджета на очередной финансовый год и на плановый период;

5) представляет на рассмотрение Совета федеральной территории "Сириус" предложения об основных показателях деятельности администрации федеральной территории "Сириус" на очередной год;

6) обеспечивает разработку проекта стратегии социально-экономического развития федеральной территории "Сириус";

7) имеет право требовать созыва внеочередного заседания Совета федеральной территории "Сириус";

8) осуществляет иные полномочия в соответствии с законодательством Российской Федерации, Уставом федеральной территории "Сириус" и постановлениями главы администрации федеральной территории "Сириус".

5. Глава администрации федеральной территории "Сириус" не может занимать должность председателя Совета федеральной территории "Сириус".

6. Глава администрации федеральной территории "Сириус" ежегодно представляет Совету федеральной территории "Сириус" отчеты о результатах своей деятельности и деятельности администрации федеральной территории "Сириус".

7. Полномочия главы администрации федеральной территории "Сириус" прекращаются досрочно в случае:

1) его смерти;

2) его отставки по собственному желанию;

3) отрешения его от должности Советом федеральной территории "Сириус";

4) признания его судом недееспособным или ограниченно дееспособным;

5) признания его судом безвестно отсутствующим или объявления его умершим;

6) вступления в отношении его в законную силу обвинительного приговора суда;

7) его выезда за пределы Российской Федерации на постоянное место жительства;

8) прекращения гражданства Российской Федерации, приобретения им гражданства иностранного государства либо получения им вида на жительство или иного документа, подтверждающего право на постоянное проживание гражданина Российской Федерации на территории иностранного государства.

8. Решение о досрочном прекращении полномочий главы администрации федеральной территории "Сириус" по основаниям, предусмотренным частью 7 настоящей статьи, принимается Советом федеральной территории "Сириус".

9. Решением Совета федеральной территории "Сириус" для временно исполняющего обязанности главы администрации федеральной территории "Сириус" могут быть установлены ограничения на осуществление отдельных полномочий главы администрации федеральной территории "Сириус".

Статья 15. Администрация федеральной территории "Сириус"

1. Администрация федеральной территории "Сириус" является исполнительно-распорядительным органом федеральной территории "Сириус".

2. Администрацией федеральной территории "Сириус" руководит глава администрации федеральной территории "Сириус" на принципах единоначалия.

3. Структура администрации федеральной территории "Сириус" определяется главой администрации федеральной территории "Сириус".

4. При осуществлении администрацией федеральной территории "Сириус" предусмотренных настоящим Федеральным законом полномочий должностные лица администрации федеральной территории "Сириус" несут ответственность в соответствии с законодательством Российской Федерации.

5. Администрация федеральной территории "Сириус" имеет право учреждать эмблему администрации федеральной территории "Сириус", знаки отличия и награждать ими работников администрации федеральной территории "Сириус" и иных организаций, осуществляющих деятельность в федеральной территории "Сириус".

6. Администрация федеральной территории "Сириус" имеет право представлять граждан, проживающих в федеральной территории "Сириус", работников администрации федеральной территории "Сириус" и иных организаций, осуществляющих деятельность в федеральной территории "Сириус", к присвоению почетных званий Российской Федерации и награждению государственными наградами Российской Федерации.

7. Администрация федеральной территории "Сириус" осуществляет полномочия органов публичной власти федеральной территории "Сириус", предусмотренные законодательством Российской Федерации, за исключением полномочий, отнесенных настоящим Федеральным законом к полномочиям Совета федеральной территории "Сириус".

8. Администрация федеральной территории "Сириус" обладает правами юридического лица, имеет печать и бланки со своим полным наименованием и с изображением Государственного герба Российской Федерации.

Статья 16. Государственный контроль (надзор), муниципальный контроль в федеральной территории "Сириус"

1. Государственный контроль (надзор), муниципальный контроль в федеральной территории "Сириус" осуществляются в соответствии с федеральными законами и иными нормативными правовыми актами Российской Федерации. Особенности осуществления государственного (за исключением налогового) контроля (надзора), муниципального контроля в федеральной территории "Сириус" могут устанавливаться нормативными правовыми актами органов публичной власти федеральной территории "Сириус" по согласованию с органами, уполномоченными в соответствии с законодательством Российской Федерации.

2. Внешний финансовый контроль осуществляется в соответствии с законодательством Российской Федерации.

3. Прокурорский надзор осуществляется в соответствии с законодательством Российской Федерации.

Глава 5. Выборы членов Совета федеральной территории "Сириус", избрание которых предусмотрено настоящим Федеральным законом

Статья 17. Основные принципы проведения выборов членов Совета федеральной территории "Сириус"

1. Выборы членов Совета федеральной территории "Сириус" (далее - выборы членов Совета) проводятся в порядке, установленном Федеральным законом от 12 июня 2002 года N 67-ФЗ "Об основных гарантиях избирательных прав и права на участие в референдуме граждан Российской Федерации" (далее - Федеральный закон "Об основных гарантиях избирательных прав и права на участие в референдуме граждан Российской Федерации") и настоящим Федеральным законом.

2. Срок, на который избираются члены Совета федеральной территории "Сириус" (далее - член Совета), составляет пять лет и исчисляется со дня их избрания. Днем избрания члена Совета является день голосования, в результате которого он был избран в Совет федеральной территории "Сириус".

3. Правом избирать членов Совета обладают граждане Российской Федерации, достигшие на день голосования возраста 18 лет, место жительства которых расположено в пределах соответствующего избирательного округа, а также граждане Российской Федерации, достигшие на день голосования возраста 18 лет и зарегистрированные по месту пребывания в пределах соответствующего избирательного округа не позднее чем за шесть месяцев до дня голосования.

4. Правом быть избранным членом Совета обладает гражданин Российской Федерации, достигший на день голосования возраста 21 года, не имеющий ограничений пассивного избирательного права, предусмотренных Федеральным законом "Об основных гарантиях избирательных прав и права на участие в референдуме граждан Российской Федерации".

5. Подготовку и проведение выборов членов Совета обеспечивают и осуществляют следующие избирательные комиссии: территориальная избирательная комиссия федеральной территории "Сириус" (далее - территориальная комиссия), организующая выборы членов Совета; участковые избирательные комиссии (далее - участковые комиссии).

6. Избирательные комиссии формируются в соответствии с Федеральным законом "Об основных гарантиях избирательных прав и права на участие в референдуме граждан Российской Федерации" с учетом положений настоящего Федерального закона: территориальная комиссия формируется Центральной избирательной комиссией Российской Федерации, участковые комиссии - территориальной комиссией. При этом период приема предложений по составу территориальной комиссии и участковых комиссий составляет 30 дней.

7. Территориальная комиссия формируется в количестве 11 членов с правом решающего голоса.

8. Центральная избирательная комиссия Российской Федерации обязана назначить не менее одной второй от общего числа членов территориальной комиссии, а территориальная комиссия - не менее одной второй от общего числа членов участковой комиссии на основе поступивших предложений:

1) политических партий, выдвинувших федеральные списки кандидатов, допущенные к распределению депутатских мандатов в Государственной Думе Федерального Собрания Российской Федерации;

2) политических партий, выдвинувших списки кандидатов, допущенные к распределению депутатских мандатов в законодательном (представительном) органе государственной власти Краснодарского края.

9. Территориальная комиссия действует на постоянной основе. Срок полномочий территориальной комиссии составляет пять лет. Решением Совета федеральной территории "Сириус" территориальной комиссии может быть придан статус юридического лица.

10. Председатель территориальной комиссии назначается Центральной избирательной комиссией Российской Федерации, заместитель председателя и секретарь избираются на первом заседании территориальной комиссии из числа членов территориальной комиссии с правом решающего голоса тайным голосованием.

11. Полномочия территориальной комиссии определяются в соответствии со статьями 25 и 26, а участковых комиссий - со статьей 27 Федерального закона "Об основных гарантиях избирательных прав и права на участие в референдуме граждан Российской Федерации" с учетом положений настоящего Федерального закона.

12. Государственные органы, органы публичной власти федеральной территории "Сириус", государственные и муниципальные учреждения, а также их должностные лица обязаны оказывать избирательным комиссиям содействие в реализации их полномочий при подготовке и проведении выборов членов Совета.

13. При проведении выборов членов Совета зарегистрированные кандидаты, политические партии, выдвинувшие зарегистрированных кандидатов, а также Общественная палата Российской Федерации, Общественная палата Краснодарского края вправе назначить наблюдателей.

14. По решению территориальной комиссии в помещениях для голосования и помещениях избирательных комиссий могут применяться средства видеонаблюдения и трансляции изображения.

Статья 18. Назначение выборов членов Совета

1. Выборы членов Совета назначаются Советом федеральной территории "Сириус" не ранее чем за 100 и не позднее чем за 90 дней до дня голосования. Решение о назначении выборов членов Совета подлежит официальному опубликованию не позднее чем через пять дней со дня его принятия.

2. Днем голосования на выборах членов Совета федеральной территории "Сириус" нового созыва, избрание которых предусмотрено настоящим Федеральным законом, является второе воскресенье сентября года, в котором истекает срок полномочий указанных членов Совета, а если срок полномочий истекает в год проведения выборов депутатов Государственной Думы Федерального Собрания Российской Федерации очередного созыва, - день голосования на этих выборах, за исключением случая, предусмотренного частью 3 настоящей статьи.

3. Если выборы признаны несостоявшимися, недействительными либо кандидат, избранный по одномандатному (многомандатному) избирательному округу, не сложил с себя полномочия, несовместимые со статусом члена Совета, территориальная комиссия назначает повторные выборы, которые проводятся во второе воскресенье сентября, а в год проведения выборов депутатов Государственной Думы Федерального Собрания Российской Федерации очередного созыва - в день голосования на этих выборах либо в иной день, но не позднее чем через один год со дня появления основания для проведения повторных выборов. Если Совет федеральной территории "Сириус" не был сформирован в правомочном составе, повторные выборы проводятся не позднее чем через три месяца со дня голосования на основных выборах.

4. В случае досрочного прекращения полномочий члена Совета, избранного по одномандатному (многомандатному) избирательному округу, территориальная комиссия назначает дополнительные выборы. Дополнительные выборы назначаются на второе воскресенье сентября, а в год проведения выборов депутатов Государственной Думы Федерального Собрания Российской Федерации очередного созыва - на день голосования на этих выборах. Если дополнительные выборы, в том числе с учетом сроков, предусмотренных частью 1 настоящей статьи, не могут быть назначены на второе воскресенье сентября, а в год проведения выборов депутатов Государственной Думы Федерального Собрания Российской Федерации очередного созыва - на день голосования на этих выборах, они должны быть проведены не позднее чем через один год со дня досрочного прекращения полномочий члена Совета, избранного по одномандатному (многомандатному) избирательному округу. Если в результате досрочного прекращения полномочий члена Совета, избранного по одномандатному (многомандатному) избирательному округу, Совет федеральной территории "Сириус" остался в неправомочном составе, дополнительные выборы проводятся не позднее чем через четыре месяца со дня такого досрочного прекращения полномочий, при этом сроки избирательных действий могут быть сокращены на одну треть.

5. Повторные и (или) дополнительные выборы не назначаются и не проводятся, если в результате этих выборов член Совета не может быть избран на срок более одного года.

6. Если в результате досрочного прекращения полномочий члена (членов) Совета, избранного (избранных) по одномандатному (многомандатному) избирательному округу (одномандатным (многомандатным) избирательным округам), Совет федеральной территории "Сириус" остался в неправомочном составе, а проведение дополнительных выборов в соответствии с частью 5 настоящей статьи не предусмотрено, назначаются новые основные выборы, которые проводятся в сроки, установленные частью 1 настоящей статьи.

Статья 19. Избирательная система

1. Девять членов Совета избираются по одномандатным и (или) многомандатным избирательным округам.

2. Схема одномандатных и (или) многомандатных избирательных округов в сроки и порядке, которые установлены Федеральным законом "Об основных гарантиях избирательных прав и права на участие в референдуме граждан Российской Федерации", определяется территориальной комиссией и утверждается Советом федеральной территории "Сириус".

Статья 20. Избирательные участки

Избирательные участки, в том числе в местах временного пребывания избирателей, образуются в соответствии с Федеральным законом "Об основных гарантиях избирательных прав и права на участие в референдуме граждан Российской Федерации", настоящим Федеральным законом. Сведения об избирательных участках, образованных в местах временного пребывания избирателей, должны быть доведены до сведения избирателей соответствующей участковой комиссией незамедлительно после ее образования.

Статья 21. Списки избирателей

1. Списки избирателей составляются территориальной комиссией отдельно по каждому избирательному участку по установленной ею форме не позднее чем за 11 дней до дня голосования на основании сведений об избирателях, представляемых в соответствии с частями 2 и 3 настоящей статьи.

2. Сведения об избирателях формирует и уточняет глава администрации федеральной территории "Сириус", а также командир воинской части - в отношении избирателей - военнослужащих, находящихся в воинской части, членов их семей и других избирателей, если они проживают на территории расположения воинской части либо зарегистрированы в установленном порядке при воинской части по месту их службы. Данные сведения направляются указанными лицами в территориальную комиссию не позднее чем за 60 дней до дня голосования.

3. Сведения о гражданах, зарегистрированных по месту пребывания в федеральной территории "Сириус" не позднее чем за шесть месяцев до дня голосования, представляются органами регистрационного учета граждан Российской Федерации по месту жительства и по месту пребывания в пределах Российской Федерации для включения в список избирателей в территориальную комиссию не позднее чем за 20 дней до дня голосования.

4. Участковая комиссия после получения списка избирателей уточняет его, в том числе на основании сведений, представляемых органами регистрационного учета граждан Российской Федерации по месту жительства и по месту пребывания в пределах Российской Федерации. Выверенный и уточненный список избирателей не позднее дня, предшествующего дню голосования, подписывается председателем и секретарем участковой комиссии и заверяется печатью участковой избирательной комиссии.

5. Список избирателей по избирательному участку, образованному в месте временного пребывания избирателей (больницах, санаториях, домах отдыха, местах содержания под стражей подозреваемых и обвиняемых и других местах временного пребывания), составляется соответствующей участковой комиссией не позднее дня, предшествующего дню голосования, на основании сведений об избирателях, представляемых руководителем организации, в которой избиратели временно пребывают.

6. Избиратели, находящиеся в местах временного пребывания, работающие на предприятиях с непрерывным циклом работы и занятые на отдельных видах работ, где невозможно уменьшение продолжительности работы (смены), а также избиратели из числа военнослужащих, находящихся вне места расположения воинской части, и избиратели, работающие вахтовым методом, решением участковой комиссии могут быть включены в список избирателей на избирательном участке по месту их временного пребывания по личному письменному заявлению, поданному в участковую комиссию не позднее чем за три дня до дня (первого дня) голосования. Информация о включении избирателя в список избирателей на избирательном участке по месту его временного пребывания передается, в том числе с использованием Государственной автоматизированной системы Российской Федерации "Выборы", в участковую комиссию избирательного участка, где данный избиратель включен в список избирателей по месту его жительства.

Статья 22. Выдвижение кандидатов

Выдвижение кандидатов по одномандатным (многомандатным) избирательным округам осуществляется политическими партиями, имеющими в соответствии с федеральным законом право участвовать в выборах, а также в порядке самовыдвижения.

Статья 23. Выдвижение кандидатов политическими партиями

1. Решение о выдвижении кандидата (кандидатов) по одномандатным (многомандатным) избирательным округам (далее - решение о выдвижении кандидатов) принимается съездом политической партии в течение 25 дней после дня официального опубликования решения о назначении выборов членов Совета. Указанное решение может быть принято коллегиальным постоянно действующим руководящим органом политической партии.

2. Выдвижение политической партией кандидатов по одномандатным (многомандатным) избирательным округам осуществляется списком, в котором определяется, по какому одномандатному (многомандатному) избирательному округу выдвигается каждый кандидат.

3. В решении о выдвижении кандидатов должны быть указаны:

1) место, дата и время проведения политической партией мероприятия, связанного с выдвижением кандидатов;

2) число зарегистрированных делегатов (участников) съезда (членов руководящего органа) политической партии;

3) число делегатов (участников, членов), необходимое для принятия решения о выдвижении кандидатов в соответствии с федеральными законами и уставом политической партии;

4) результаты голосования;

5) сведения о принятом решении.

4. Решение о выдвижении кандидатов оформляется в соответствии с уставом политической партии в виде протокола (выписки из протокола, постановления, иного документа), должно быть подписано лицом (лицами), уполномоченным (уполномоченными) в соответствии с уставом политической партии подписывать указанное решение, и заверено печатью.

5. В списке кандидатов, выдвинутых политической партией по одномандатным (многомандатным) избирательным округам, указываются фамилия, имя и отчество каждого включенного в него кандидата, дата и место его рождения, адрес места жительства, серия, номер и дата выдачи паспорта или документа, заменяющего паспорт гражданина, наименование или код органа, выдавшего паспорт или документ, заменяющий паспорт гражданина, а также номер и (или) наименование одномандатного (многомандатного) избирательного округа, по которому выдвигается кандидат. Указанный список оформляется в виде приложения к решению о выдвижении кандидатов.

6. Список кандидатов, выдвинутых политической партией по одномандатным (многомандатным) избирательным округам, должен быть прошит, пронумерован (за исключением списка, составленного на одном листе), заверен подписью лица, уполномоченного на то уставом политической партии или решением уполномоченного органа политической партии, а также печатью политической партии.

Статья 24. Уполномоченные представители кандидата по финансовым вопросам

1. Кандидат, выдвинутый по одномандатному (многомандатному) избирательному округу, вправе назначить своего уполномоченного представителя по финансовым вопросам (уполномоченных представителей по финансовым вопросам).

2. Уполномоченный представитель кандидата по финансовым вопросам осуществляет свои полномочия на основании выданной кандидатом доверенности, которая должна быть удостоверена нотариально.

3. В доверенности, выданной уполномоченному представителю кандидата по финансовым вопросам, должны быть указаны фамилия, имя, отчество, дата и место его рождения, серия, номер и дата выдачи паспорта или документа, заменяющего паспорт гражданина, наименование или код органа, выдавшего паспорт или документ, заменяющий паспорт гражданина, адрес места жительства, перечислены переданные ему полномочия.

4. Для регистрации уполномоченного представителя кандидата по финансовым вопросам в территориальную комиссию представляются следующие избирательные документы:

1) заявление кандидата о назначении уполномоченного представителя кандидата по финансовым вопросам по форме, установленной территориальной комиссией;

2) заявление гражданина о согласии быть уполномоченным представителем кандидата по финансовым вопросам по форме, установленной территориальной комиссией;

3) копия доверенности уполномоченного представителя кандидата по финансовым вопросам;

4) копия документа, удостоверяющего личность уполномоченного представителя кандидата по финансовым вопросам.

5. Территориальная избирательная комиссия в течение трех дней со дня приема документов для регистрации уполномоченных представителей кандидата по финансовым вопросам рассматривает представленные документы и принимает решение о регистрации уполномоченных представителей кандидата по финансовым вопросам либо мотивированное решение об отказе в их регистрации.

Статья 25. Представление документов для заверения списка кандидатов, выдвинутых политической партией по одномандатным (многомандатным) избирательным округам

1. В случае выдвижения политической партией кандидатов по одномандатным (многомандатным) избирательным округам уполномоченный представитель политической партии не позднее чем через 25 дней после дня официального опубликования решения о назначении выборов членов Совета до 18 часов по местному времени представляет в территориальную комиссию следующие избирательные документы:

1) решение о выдвижении кандидатов, предусмотренное статьей 23 настоящего Федерального закона;

2) список выдвинутых кандидатов, предусмотренный статьей 23 настоящего Федерального закона;

3) нотариально удостоверенную копию документа о государственной регистрации политической партии, выданного федеральным органом исполнительной власти, уполномоченным на осуществление функций в сфере регистрации общественных объединений;

4) решение о назначении уполномоченного представителя политической партии;

5) документ, подтверждающий принадлежность кандидата к политической партии и его статус в этой политической партии, в случае, если кандидатом указаны данные сведения в заявлении о согласии баллотироваться;

6) заявление каждого кандидата о согласии баллотироваться, предусмотренное Федеральным законом "Об основных гарантиях избирательных прав и права на участие в референдуме граждан Российской Федерации".

2. Предусмотренные частью 1 настоящей статьи документы принимаются территориальной комиссией от уполномоченного представителя политической партии при предъявлении документа, удостоверяющего личность уполномоченного представителя политической партии.

3. После приема территориальной комиссией документов уполномоченному представителю политической партии незамедлительно выдается документ, подтверждающий получение данных документов, с указанием даты и времени их представления.

Статья 26. Заверение списка кандидатов

1. Территориальная комиссия в течение трех дней со дня приема документов, указанных в части 1 статьи 25 настоящего Федерального закона, рассматривает представленные документы и принимает решение о заверении списка кандидатов, выдвинутых политической партией по одномандатным (многомандатным) избирательным округам, либо мотивированное решение об отказе в его заверении.

2. Основаниями для отказа в заверении списка кандидатов являются отсутствие документов, указанных в пунктах 1 - 4, 6 части 1 статьи 25 настоящего Федерального закона, несоблюдение требований к выдвижению кандидатов, предусмотренных настоящим Федеральным законом, Федеральным законом "Об основных гарантиях избирательных прав и права на участие в референдуме граждан Российской Федерации". Отсутствие заявления о согласии баллотироваться является основанием для исключения территориальной комиссией соответствующего кандидата из списка кандидатов до его заверения.

3. Решение территориальной комиссии о заверении списка кандидатов с копией заверенного списка либо об отказе в его заверении выдается уполномоченному представителю политической партии в течение одних суток с момента принятия соответствующего решения.

4. Кандидаты, включенные в заверенный список кандидатов, выдвинутых политической партией по одномандатным (многомандатным) избирательным округам, не позднее чем через 30 дней после дня официального опубликования решения о назначении выборов членов Совета до 18 часов по местному времени представляют документы в территориальную комиссию в порядке, предусмотренном статьей 27 настоящего Федерального закона, за исключением документов, предусмотренных пунктами 1 и 3 части 1 статьи 27 настоящего Федерального закона.

Статья 27. Представление документов для уведомления о выдвижении кандидата по одномандатному (многомандатному) избирательному округу

1. Для уведомления о выдвижении по одномандатному (многомандатному) избирательному округу кандидат в течение 25 дней после дня официального опубликования решения о назначении выборов членов Совета до 18 часов по местному времени (за исключением случая, предусмотренного частью 4 статьи 26 настоящего Федерального закона) представляет в территориальную комиссию следующие избирательные документы:

1) заявление о согласии баллотироваться, предусмотренное Федеральным законом "Об основных гарантиях избирательных прав и права на участие в референдуме граждан Российской Федерации";

2) копию паспорта (отдельных страниц паспорта, определенных Центральной избирательной комиссией Российской Федерации) или документа, заменяющего паспорт гражданина, копии документов, подтверждающих указанные в заявлении сведения о профессиональном образовании, основном месте работы или службы, о занимаемой должности (роде занятий), а также о том, что кандидат является депутатом, осуществляющим свои полномочия на непостоянной основе; если кандидат менял фамилию, или имя, или отчество, - копии соответствующих документов, предусмотренные Федеральным законом "Об основных гарантиях избирательных прав и права на участие в референдуме граждан Российской Федерации". Указанные копии документов должны быть заверены кандидатом;

3) документ, подтверждающий принадлежность кандидата к политической партии и его статус в этой политической партии, либо документ, подтверждающий принадлежность кандидата к иному общественному объединению, не являющемуся политической партией, зарегистрированному не позднее чем за один год до дня голосования, и его статус в этом общественном объединении, в случае, если кандидатом указаны данные сведения в заявлении о согласии баллотироваться;

4) сведения о размере и об источниках доходов кандидата, а также об имуществе, принадлежащем кандидату на праве собственности (в том числе совместной собственности), о вкладах в банках, ценных бумагах, предусмотренные Федеральным законом "Об основных гарантиях избирательных прав и права на участие в референдуме граждан Российской Федерации".

2. Указанные в части 1 настоящей статьи сведения представляются по форме согласно приложению 1 к Федеральному закону "Об основных гарантиях избирательных прав и права на участие в референдуме граждан Российской Федерации".

3. Вместе с документами, указанными в части 1 настоящей статьи, кандидат представляет в территориальную комиссию по форме, установленной указом Президента Российской Федерации, следующие документы, предусмотренные Федеральным законом "Об основных гарантиях избирательных прав и права на участие в референдуме граждан Российской Федерации":

1) сведения о принадлежащем кандидату, его супругу и несовершеннолетним детям недвижимом имуществе, находящемся за пределами территории Российской Федерации, об источниках получения средств, за счет которых приобретено указанное имущество, об обязательствах имущественного характера за пределами территории Российской Федерации кандидата, а также сведения о таких обязательствах его супруга и несовершеннолетних детей;

2) сведения о расходах кандидата, а также о расходах его супруга и несовершеннолетних детей по каждой сделке по приобретению земельного участка, другого объекта недвижимости, транспортного средства, ценных бумаг, акций (долей участия, паев в уставных (складочных) капиталах организаций), совершенной в течение последних трех лет, если сумма сделки превышает общий доход кандидата и его супруга за три последних года, предшествующих совершению сделки, и об источниках получения средств, за счет которых совершена сделка.

4. Документы, представляемые для уведомления о выдвижении кандидата, принимаются территориальной комиссией при предъявлении документа, удостоверяющего личность кандидата, иного лица, представляющего указанные документы в случаях, предусмотренных Федеральным законом "Об основных гарантиях избирательных прав и права на участие в референдуме граждан Российской Федерации". При личном представлении кандидатом документов в территориальную комиссию копия паспорта или документа, заменяющего паспорт гражданина, изготавливается в избирательной комиссии в присутствии кандидата и заверяется подписью лица, принявшего заявление и прилагаемые к нему документы.

5. После приема территориальной комиссией документов, представленных для уведомления о выдвижении кандидата, кандидату, иному лицу, их представившему, незамедлительно выдается документ, подтверждающий получение данных документов, с указанием даты и времени их представления.

Статья 28. Сбор подписей избирателей

1. Выдвижение политической партией кандидата считается поддержанным избирателями и не требует сбора подписей избирателей, если федеральный список кандидатов, выдвинутый политической партией, по результатам последних выборов депутатов Государственной Думы Федерального Собрания Российской Федерации был допущен к распределению депутатских мандатов, если список кандидатов, выдвинутый политической партией, по результатам последних выборов депутатов законодательного (представительного) органа государственной власти Краснодарского края был допущен к распределению депутатских мандатов.

В поддержку выдвижения кандидата, на которого не распространяются вышеуказанные положения, должны быть собраны подписи избирателей.

2. Количество подписей, которое необходимо для регистрации кандидата, выдвинутого по одномандатному избирательному округу, составляет 3 процента от числа избирателей, зарегистрированных на территории соответствующего избирательного округа, указанного в схеме одномандатных и (или) многомандатных избирательных округов, а для кандидата, выдвинутого по многомандатному избирательному округу, - 3 процента от числа избирателей, зарегистрированных на территории соответствующего избирательного округа, указанного в схеме одномандатных и (или) многомандатных избирательных округов, поделенного на число депутатских мандатов.

3. Территориальная комиссия вместе с документом, подтверждающим получение документов, представленных для уведомления о выдвижении кандидата, выдает уведомление о количестве подписей, которое необходимо для регистрации кандидата, а также о максимально допустимом в соответствии с Федеральным законом "Об основных гарантиях избирательных прав и права на участие в референдуме граждан Российской Федерации" количестве подписей, представляемых для регистрации кандидата.

4. Подписные листы для сбора подписей избирателей в поддержку выдвижения кандидата изготавливаются и оформляются по форме согласно приложению 3 к настоящему Федеральному закону.

5. Кандидат обязан составить и представить в территориальную комиссию список лиц, осуществлявших сбор подписей избирателей в поддержку выдвинутого кандидата, нотариально удостоверить сведения о лицах, осуществлявших сбор подписей, и подписи этих лиц, а также представить в комиссию список указанных лиц в машиночитаемом виде. Нотариально удостоверены должны быть следующие сведения об указанных лицах: фамилия, имя, отчество, дата рождения, адрес места жительства, серия и номер паспорта или документа, заменяющего паспорт гражданина, дата его выдачи. Если все подписи были собраны кандидатом, выдвинутым непосредственно, в поддержку своей кандидатуры, представление списка лиц, осуществлявших сбор подписей избирателей, не требуется.

6. Подписные листы должны изготавливаться за счет средств соответствующего избирательного фонда кандидата. Подписи могут собираться со дня оплаты изготовления подписных листов.

7. Подписи могут собираться только среди избирателей, обладающих активным избирательным правом в том избирательном округе, в котором выдвинут кандидат. Участие органов государственной власти, органов публичной власти федеральной территории "Сириус", органов местного самоуправления, органов управления организаций независимо от формы собственности, учреждений, членов избирательных комиссий с правом решающего голоса в сборе подписей, равно как и принуждение избирателей в процессе сбора подписей и их вознаграждение за внесение подписи, не допускается. Сбор подписей на рабочих местах, в процессе и в местах выдачи заработной платы, пенсий, пособий, стипендий, иных социальных выплат, а также при оказании благотворительной помощи запрещается. Подписи, собранные с нарушением положений настоящей части, являются недействительными.

Статья 29. Представление документов для регистрации кандидата

1. Для регистрации кандидата, выдвинутого по одномандатному (многомандатному) избирательному округу, кандидат не позднее чем за 45 дней до дня голосования до 18 часов по местному времени представляет в территориальную комиссию следующие избирательные документы:

1) сообщение об изменении сведений о кандидате либо об отсутствии таких изменений;

2) сообщение об открытии специального избирательного счета с указанием его реквизитов;

3) первый финансовый отчет;

4) учет поступления и расходования денежных средств избирательного фонда кандидата;

5) документ об остатке средств избирательного фонда на дату сдачи первого финансового отчета, выданный кредитной организацией, в которой открыт специальный избирательный счет.

2. Кандидат обязан к моменту представления документов, необходимых для его регистрации, закрыть счета (вклады), прекратить хранение наличных денежных средств и ценностей в иностранных банках, расположенных за пределами территории Российской Федерации, и (или) осуществить отчуждение иностранных финансовых инструментов.

3. Вместе с документами, указанными в части 1 настоящей статьи, кандидат представляет в территориальную комиссию предусмотренное Федеральным законом "Об основных гарантиях избирательных прав и права на участие в референдуме граждан Российской Федерации" письменное уведомление о том, что он не имеет счетов (вкладов), не хранит наличные денежные средства и ценности в иностранных банках, расположенных за пределами территории Российской Федерации, не владеет и (или) не пользуется иностранными финансовыми инструментами.

4. Если в поддержку выдвижения кандидата собирались подписи избирателей, одновременно с документами, указанными в части 1 настоящей статьи, представляются следующие документы:

1) протокол об итогах сбора подписей избирателей;

2) список лиц, осуществлявших сбор подписей избирателей, предусмотренный частью 5 статьи 28 настоящего Федерального закона;

3) подписные листы с подписями избирателей, собранными в поддержку выдвижения кандидата.

5. После приема территориальной комиссией документов, представленных для регистрации кандидата, ему незамедлительно выдается документ, подтверждающий получение данных документов, с указанием даты и времени их представления.

Статья 30. Проверка подписей избирателей

1. В случае представления для регистрации кандидата подписей избирателей территориальная комиссия проверяет соблюдение порядка сбора подписей, оформления подписных листов, достоверность сведений об избирателях и их подписей, содержащихся в подписных листах, в порядке, предусмотренном Федеральным законом "Об основных гарантиях избирательных прав и права на участие в референдуме граждан Российской Федерации". Проверке подлежат все представленные подписи.

2. Признание подписи избирателя достоверной либо недостоверной и (или) недействительной осуществляется по основаниям, предусмотренным Федеральным законом "Об основных гарантиях избирательных прав и права на участие в референдуме граждан Российской Федерации". При этом в части несоблюдения формы подписного листа учитывается форма, установленная приложением 3 к настоящему Федеральному закону.

Статья 31. Регистрация кандидата

1. Регистрация кандидата осуществляется территориальной комиссией при наличии предусмотренных настоящим Федеральным законом документов, представляемых для уведомления о выдвижении и регистрации кандидата, а также при наличии необходимого количества подписей избирателей, собранных в поддержку выдвижения кандидата, либо при наличии решения политической партии, на которую распространяются положения настоящего Федерального закона, предусматривающие, что сбор подписей избирателей не требуется.

2. Территориальная комиссия в течение десяти дней со дня приема документов, представленных для регистрации кандидата, обязана проверить соответствие порядка выдвижения кандидата требованиям закона и принять решение о регистрации кандидата либо мотивированное решение об отказе в регистрации кандидата.

Статья 32. Сведения о зарегистрированных кандидатах

Сведения о зарегистрированных кандидатах, в том числе об их доходах и имуществе, а также сведения о выявленных фактах недостоверности сведений, представленных кандидатами при выдвижении, доводятся до сведения избирателей в порядке и объемах, которые установлены территориальной комиссией. В том же порядке сообщается информация об аннулировании регистрации кандидатов и об отмене их регистрации.

Статья 33. Доверенные лица

1. Кандидат, выдвинутый по одномандатному (многомандатному) избирательному округу, вправе назначить не более пяти доверенных лиц.

2. Регистрация доверенных лиц осуществляется территориальной комиссией в течение пяти дней со дня поступления письменного заявления кандидата о назначении доверенных лиц вместе с заявлениями самих граждан о согласии быть доверенными лицами.

3. В заявлении кандидата о назначении доверенных лиц в отношении каждого доверенного лица должны быть указаны следующие сведения: фамилия, имя, отчество, дата рождения, основное место работы или службы, занимаемая должность (в случае отсутствия основного места работы или службы - род занятий), адрес места жительства, серия, номер и дата выдачи паспорта или заменяющего его документа.

4. Основанием отказа в регистрации доверенных лиц является отсутствие либо ненадлежащее оформление документов, представленных для их регистрации.

5. Доверенные лица получают в территориальной комиссии удостоверения.

Статья 34. Предвыборная агитация

1. Зарегистрированный кандидат вправе проводить предвыборную агитацию в порядке, предусмотренном статьями 48 - 54 и 56 Федерального закона "Об основных гарантиях избирательных прав и права на участие в референдуме граждан Российской Федерации".

2. Бесплатные эфирное время и печатную площадь для проведения предвыборной агитации обязаны предоставлять зарегистрированным кандидатам организации телерадиовещания и редакции периодических печатных изданий, учредителями (соучредителями) которых на день официального опубликования решения о назначении выборов членов Совета являются органы публичной власти федеральной территории "Сириус" и (или) учрежденные ими организации.

3. Формы ведения учета объема и стоимости эфирного времени и печатной площади, предоставленных для проведения предвыборной агитации, объемов и стоимости услуг по размещению агитационных материалов в сетевых изданиях и порядок проведения жеребьевок устанавливаются территориальной комиссией.

Статья 35. Финансовое обеспечение выборов. Избирательные фонды. Отчетность по средствам избирательных фондов

1. Расходы, связанные с подготовкой и проведением выборов членов Совета, производятся за счет средств бюджета федеральной территории "Сириус".

2. Средства, выделенные из бюджета федеральной территории "Сириус", перечисляются территориальной комиссии, которая является главным распорядителем указанных средств, на счет, открытый в учреждении Центрального банка Российской Федерации (в случае отсутствия такого учреждения на территории, на которую распространяются полномочия комиссии, - в филиале публичного акционерного общества "Сбербанк России").

3. Порядок открытия и ведения счетов, учета, отчетности и перечисления денежных средств, выделенных из бюджета избирательным комиссиям на подготовку и проведение выборов членов Совета, устанавливается территориальной комиссией по согласованию с территориальным учреждением Центрального банка Российской Федерации.

4. Расходование выделенных избирательным комиссиям средств производится избирательными комиссиями самостоятельно на цели, определенные настоящим Федеральным законом.

5. За счет средств бюджета федеральной территории "Сириус" финансируются следующие расходы избирательных комиссий:

1) на дополнительную оплату труда (вознаграждение) членов избирательных комиссий с правом решающего голоса, выплату компенсаций членам избирательных комиссий с правом решающего голоса, освобожденным от основной работы на период подготовки и проведения выборов, а также на выплаты гражданам, привлекаемым к работе в комиссиях по гражданско-правовым договорам, и специалистам, направляемым для работы в составе контрольно-ревизионных служб при избирательных комиссиях;

2) на информирование избирателей, изготовление печатной продукции и осуществление издательской деятельности;

3) на приобретение, доставку и установку оборудования (в том числе технологического), других материальных ценностей, необходимых для подготовки и проведения выборов членов Совета и обеспечения деятельности избирательных комиссий;

4) на транспортные расходы, связанные с подготовкой и проведением выборов членов Совета;

5) на доставку и хранение избирательных документов, на подготовку их к передаче в архив или на уничтожение;

6) на использование и эксплуатацию средств автоматизации, повышение правовой культуры избирателей и обучение организаторов выборов членов Совета;

7) на командировки и другие цели, связанные с подготовкой и проведением выборов членов Совета, а также с обеспечением деятельности избирательных комиссий.

6. Для финансирования своей избирательной кампании кандидаты создают и используют избирательные фонды в порядке, предусмотренном Федеральным законом "Об основных гарантиях избирательных прав и права на участие в референдуме граждан Российской Федерации".

7. Предельный размер расходования средств избирательного фонда кандидата (далее - избирательный фонд) составляет 1 миллион рублей.

8. Избирательные фонды могут создаваться за счет:

1) собственных средств кандидата в размере, не превышающем 50 процентов от предельного размера расходования средств избирательного фонда кандидата;

2) средств, выделенных кандидату выдвинувшей его политической партией, в размере, не превышающем 50 процентов от предельного размера расходования средств избирательного фонда кандидата;

3) добровольных пожертвований граждан в размере, не превышающем 5 процентов от предельного размера расходования средств избирательного фонда кандидата (для каждого гражданина);

4) добровольных пожертвований юридических лиц в размере, не превышающем 20 процентов от предельного размера расходования средств избирательного фонда кандидата (для каждого юридического лица).

9. Порядок открытия, ведения и закрытия специальных избирательных счетов кандидатов устанавливается территориальной комиссией по согласованию с территориальным учреждением Центрального банка Российской Федерации.

10. Кандидаты обязаны вести в установленном порядке учет поступления и расходования средств своих избирательных фондов, составлять и представлять отчетные документы в порядке, предусмотренном Федеральным законом "Об основных гарантиях избирательных прав и права на участие в референдуме граждан Российской Федерации".

Статья 36. Бюллетень

1. Бюллетени изготавливаются (печатаются) исключительно по распоряжению территориальной комиссии.

2. Бюллетень должен содержать сведения о зарегистрированных кандидатах в объеме, определенном Федеральным законом "Об основных гарантиях избирательных прав и права на участие в референдуме граждан Российской Федерации".

3. Форма и текст бюллетеня по каждому одномандатному (многомандатному) избирательному округу, число бюллетеней и порядок осуществления контроля за изготовлением бюллетеней утверждаются территориальной комиссией в порядке и сроки, которые установлены Федеральным законом "Об основных гарантиях избирательных прав и права на участие в референдуме граждан Российской Федерации".

Статья 37. Голосование

Голосование на выборах членов Совета проводится с 8 до 20 часов по местному времени в порядке, установленном Федеральным законом "Об основных гарантиях избирательных прав и права на участие в референдуме граждан Российской Федерации".

Статья 38. Протокол об итогах голосования

1. Участковая комиссия составляет на соответствующем избирательном участке протокол об итогах голосования по одномандатному (многомандатному) избирательному округу.

2. Протокол участковой комиссии об итогах голосования должен содержать строки в следующей последовательности:

строка 1: число избирателей, внесенных в список избирателей на момент окончания голосования;

строка 2: число бюллетеней, полученных участковой комиссией;

строка 3: число бюллетеней, выданных избирателям в помещении для голосования в день голосования;

строка 4: число бюллетеней, выданных избирателям, проголосовавшим вне помещения для голосования в день голосования;

строка 5: число погашенных бюллетеней;

строка 6: число бюллетеней, содержащихся в переносных ящиках для голосования;

строка 7: число бюллетеней, содержащихся в стационарных ящиках для голосования;

строка 8: число недействительных бюллетеней;

строка 9: число действительных бюллетеней;

строка 10: число утраченных бюллетеней;

строка 11: число бюллетеней, не учтенных при получении;

строка 12 и последующие строки: число голосов избирателей по каждой из позиций, содержащихся во всех бюллетенях.

3. Протокол участковой комиссии об итогах голосования также должен содержать сведения о количестве поступивших в участковую комиссию в день голосования и до окончания подсчета голосов избирателей жалоб (заявлений), прилагаемых к протоколу, а также иные сведения в соответствии с Федеральным законом "Об основных гарантиях избирательных прав и права на участие в референдуме граждан Российской Федерации".

Статья 39. Установление итогов голосования и определение результатов выборов членов Совета

1. Установление итогов голосования участковыми комиссиями и определение результатов выборов членов Совета осуществляются в порядке, предусмотренном Федеральным законом "Об основных гарантиях избирательных прав и права на участие в референдуме граждан Российской Федерации", с учетом нумерации строк протокола об итогах голосования, установленной настоящим Федеральным законом.

2. На основании данных, содержащихся в первых экземплярах протоколов участковых комиссий об итогах голосования, территориальная комиссия после предварительной проверки правильности их составления не позднее чем на пятый день со дня голосования путем суммирования этих данных определяет результаты выборов членов Совета по каждому одномандатному (многомандатному) избирательному округу.

3. Избранным по одномандатному избирательному округу признается зарегистрированный кандидат, который получил наибольшее по сравнению с другими зарегистрированными кандидатами в данном избирательном округе число голосов избирателей.

Избранными по многомандатному избирательному округу признаются зарегистрированные кандидаты в количестве, равном числу мандатов, подлежащих распределению в данном избирательном округе, которые получили большее число голосов избирателей, принявших участие в голосовании, по отношению к другим зарегистрированным по данному избирательному округу кандидатам.

При равном числе полученных зарегистрированными кандидатами голосов избранным считается кандидат, зарегистрированный раньше.

4. На основании протоколов о результатах выборов по одномандатным (многомандатным) избирательным округам территориальная комиссия не позднее чем на десятый день со дня голосования принимает решение об общих результатах выборов членов Совета, которое подлежит официальному опубликованию.

Статья 40. Опубликование результатов выборов членов Совета

Официальное опубликование результатов выборов членов Совета осуществляется территориальной комиссией в печатном средстве массовой информации и сетевом издании, предназначенных для официального опубликования (обнародования) нормативных правовых актов органов публичной власти федеральной территории "Сириус".

Статья 41. Обжалование нарушений избирательных прав граждан

Решения или действия (бездействие) территориальной комиссии или ее должностного лица, нарушающие избирательные права граждан, могут быть обжалованы в Центральную избирательную комиссию Российской Федерации или в суд в порядке, установленном Федеральным законом "Об основных гарантиях избирательных прав и права на участие в референдуме граждан Российской Федерации" и Кодексом административного судопроизводства Российской Федерации.

Статья 42. Хранение избирательных документов

1. Документы избирательных комиссий хранятся в течение сроков, установленных Федеральным законом "Об основных гарантиях избирательных прав и права на участие в референдуме граждан Российской Федерации".

2. Бюллетени, списки избирателей и подписные листы с подписями избирателей хранятся до истечения одного года со дня официального опубликования результатов выборов членов Совета.

3. Протоколы и сводные таблицы об итогах голосования, о результатах выборов членов Совета хранятся до истечения одного года со дня объявления даты следующих выборов членов Совета.

4. Порядок хранения, передачи в архив и уничтожения избирательной документации утверждается территориальной комиссией по согласованию с уполномоченным органом федеральной территории "Сириус" по управлению архивным делом.

Глава 6. Экономические основы деятельности органов публичной власти федеральной территории "Сириус"

Статья 43. Экономические основы деятельности органов публичной власти федеральной территории "Сириус"

1. Экономическую основу деятельности органов публичной власти федеральной территории "Сириус" составляют имущество и имущественные права, в отношении которых органы публичной власти федеральной территории "Сириус" осуществляют полномочия собственника, средства бюджета федеральной территории "Сириус", включая предоставляемые в соответствии с бюджетным законодательством Российской Федерации межбюджетные трансферты из федерального бюджета, бюджета Краснодарского края, средства добровольных отчислений и пожертвований юридических и физических лиц и иные средства, привлекаемые в порядке, установленном законодательством Российской Федерации.

2. Органы публичной власти федеральной территории "Сириус" осуществляют полномочия собственника в отношении:

1) муниципального имущества и имущественных прав федеральной территории "Сириус";

2) имущества и имущественных прав, переданных федеральной территории "Сириус" Российской Федерацией, Краснодарским краем, муниципальным образованием городской округ город-курорт Сочи Краснодарского края.

3. Перечень подлежащих передаче федеральной территории "Сириус" имущества и имущественных прав формируется органами государственной власти и органами местного самоуправления, осуществляющими полномочия собственника указанных имущества и имущественных прав, на основе предложений, поступивших от администрации федеральной территории "Сириус", в тридцатидневный срок со дня поступления указанных предложений.

4. В указанный в части 3 настоящей статьи перечень могут быть включены имущество и имущественные права, необходимые для решения вопросов, отнесенных к компетенции органов публичной власти федеральной территории "Сириус" настоящим Федеральным законом и иными нормативными правовыми актами, осуществления полномочий органов публичной власти федеральной территории "Сириус", включая переданные полномочия Российской Федерации и Краснодарского края, а также обеспечения социально-экономического и инновационного научно-технологического развития федеральной территории "Сириус".

5. Решение о передаче федеральной территории "Сириус" имущества и имущественных прав, включенных в указанный в части 3 настоящей статьи перечень, принимается органами государственной власти и органами местного самоуправления, осуществляющими полномочия собственника указанного имущества.

6. Органы публичной власти федеральной территории "Сириус" от имени федеральной территории "Сириус" самостоятельно владеют, пользуются и распоряжаются указанными в части 2 настоящей статьи имуществом и имущественными правами в соответствии с законодательством Российской Федерации.

7. Федеральная территория "Сириус" выступает в отношениях, регулируемых гражданским законодательством, на равных началах с иными участниками этих отношений - Российской Федерацией, ее субъектами, муниципальными образованиями, гражданами и юридическими лицами. К федеральной территории "Сириус" применяются нормы, определяющие участие юридических лиц в отношениях, регулируемых гражданским законодательством, если иное не вытекает из закона или особенностей федеральной территории "Сириус".

8. Органы публичной власти федеральной территории "Сириус" от имени федеральной территории "Сириус" могут своими действиями приобретать и осуществлять имущественные и иные права и обязанности, выступать в суде в рамках их компетенции, установленной настоящим Федеральным законом, Уставом федеральной территории "Сириус", иными нормативными актами, определяющими статус этих органов.

9. В целях осуществления полномочий, указанных в статье 8 настоящего Федерального закона, могут создаваться предприятия, учреждения и другие организации. Функции и полномочия учредителя в отношении указанных предприятий, учреждений и других организаций осуществляют органы публичной власти федеральной территории "Сириус". Органы публичной власти федеральной территории "Сириус" вправе участвовать в порядке, установленном законодательством Российской Федерации, в уставных капиталах хозяйственных обществ и в других организациях.

10. Федеральная территория "Сириус" отвечает по своим обязательствам всем указанным в части 2 настоящей статьи имуществом, кроме имущества, которое закреплено за созданными федеральной территорией "Сириус" юридическими лицами на праве хозяйственного ведения или оперативного управления, а также имущества, которое может находиться только в государственной или муниципальной собственности.

11. Порядок и условия приватизации имущества, указанного в части 2 настоящей статьи, определяются нормативными правовыми актами федеральной территории "Сириус" в соответствии с законодательством о приватизации государственного и муниципального имущества. Доходы от использования и приватизации соответствующего имущества поступают в бюджет федеральной территории "Сириус".

12. Составление и рассмотрение проекта бюджета федеральной территории "Сириус", утверждение и исполнение бюджета федеральной территории "Сириус", осуществление контроля за его исполнением, составление и утверждение отчета об исполнении бюджета федеральной территории "Сириус" осуществляются органами публичной власти федеральной территории "Сириус" самостоятельно с соблюдением требований, установленных Бюджетным кодексом Российской Федерации.

13. Органы публичной власти федеральной территории "Сириус" выступают в качестве государственного заказчика по государственным контрактам на поставку товаров, выполнение работ, оказание услуг, связанных с обеспечением деятельности федеральной территории "Сириус".

14. Для достижения целей создания и функционирования федеральной территории "Сириус" Правительством Российской Федерации по согласованию с органами публичной власти федеральной территории "Сириус" утверждается программа развития федеральной территории "Сириус".

Глава 7. Особенности регулирования отдельных отношений в федеральной территории "Сириус"

Статья 44. Особенности деятельности в отдельных сферах в федеральной территории "Сириус"

1. В федеральной территории "Сириус" может устанавливаться специальное регулирование следующих отношений:

1) распространение и размещения рекламы;

2) техническое регулирование;

3) обеспечение санитарно-эпидемиологического благополучия населения;

4) регулирование градостроительной деятельности;

5) организация, управление и эксплуатация жилищно-коммунального хозяйства;

6) привлечение к трудовой деятельности иностранных граждан;

7) осуществление медицинской, фармацевтической деятельности;

8) осуществление деятельности в области обязательного медицинского страхования;

9) осуществление деятельности, связанной с разработкой, производством и оборотом медицинских изделий, биомедицинских клеточных продуктов, биологически активных добавок и специализированных продуктов питания для спортсменов;

10) осуществление деятельности, связанной с обработкой персональных данных;

11) осуществление деятельности в области физической культуры и спорта;

12) осуществление клинических исследований;

13) осуществление генно-инженерной деятельности;

14) осуществление образовательной деятельности;

15) обращение с твердыми коммунальными отходами.

2. Специальным регулированием в целях настоящего Федерального закона признается нормативное правовое регулирование, отличающееся от общего регулирования и устанавливаемое в соответствии с правом Евразийского экономического союза, настоящим Федеральным законом, другими федеральными законами нормативным правовым актом Правительства Российской Федерации, нормативными правовыми актами органов публичной власти федеральной территории "Сириус".

3. Органы публичной власти федеральной территории "Сириус" вправе определить особенности создания искусственных земельных участков в примыкающих к федеральной территории "Сириус" внутренних морских водах Российской Федерации и в территориальном море Российской Федерации, в том числе случаи заключения договора о создании искусственного земельного участка, указанного в настоящей части, без проведения конкурсных процедур.

Статья 45. Особенности предоставления льгот и иных мер поддержки лицам, осуществляющим деятельность в федеральной территории "Сириус"

1. Правительством Российской Федерации и органами публичной власти федеральной территории "Сириус" в соответствии с бюджетным законодательством Российской Федерации могут устанавливаться меры поддержки лиц, осуществляющих деятельность в федеральной территории "Сириус", включая предоставление субсидий на возмещение процентной ставки по кредитам, привлеченным в целях создания и функционирования инфраструктуры федеральной территории "Сириус" и инновационного научно-технологического центра "Сириус".

2. Лица, осуществляющие деятельность в федеральной территории "Сириус", имеют право на субсидирование затрат, связанных с уплатой таможенных пошлин в отношении товаров (за исключением подакцизных товаров), ввозимых для целей их использования при строительстве, оборудовании и техническом оснащении объектов недвижимости в федеральной территории "Сириус" или необходимых для осуществления научно-технологической деятельности, в порядке, установленном органами публичной власти федеральной территории "Сириус".

3. В отношении товаров, необходимых для осуществления научно-технологической деятельности, может предусматриваться субсидирование затрат лиц, осуществляющих деятельность в федеральной территории "Сириус", по уплате налога на добавленную стоимость.

4. Особенности налогообложения лиц, осуществляющих деятельность в федеральной территории "Сириус", устанавливаются законодательством Российской Федерации о налогах и сборах.

Статья 46. Лица, к которым применяются особенности регулирования отдельных отношений в федеральной территории "Сириус"

1. Особенности предоставления льгот и иных мер поддержки, предусмотренных статьей 45 настоящего Федерального закона, применяются к лицам, осуществляющим деятельность в федеральной территории "Сириус", а возможность осуществления деятельности с учетом особенностей, предусмотренных в соответствии со статьей 44 настоящего Федерального закона, предоставляется лицам, являющимся участниками проекта инновационного научно-технологического центра, расположенного в границах федеральной территории "Сириус", а также лицам, осуществляющим деятельность в федеральной территории "Сириус", зарегистрированным в указанной территории.

2. Меры поддержки, предусмотренные статьей 45 настоящего Федерального закона, также применяются в отношении лиц, участвующих в реализации проекта на территории инновационного научно-технологического центра, расположенного в границах федеральной территории "Сириус", и зарегистрированных в федеральной территории "Сириус", в части, улучшающей положение указанных лиц.

Глава 8. Заключительные положения

Статья 47. Порядок вступления в силу настоящего Федерального закона

1. Настоящий Федеральный закон вступает в силу со дня его официального опубликования, за исключением части 2 статьи 8 настоящего Федерального закона.

2. Часть 2 статьи 8 настоящего Федерального закона вступает в силу с 1 января 2022 года.

3. Со дня вступления в силу настоящего Федерального закона и до 31 декабря 2025 года действует переходный период, в течение которого решаются вопросы организации функционирования федеральной территории "Сириус".

4. Словосочетания "федеральная территория "Сириус" и "муниципальное образование городской округ Сириус" используются в одном значении, если иное не предусмотрено настоящим Федеральным законом. Вновь созданные органы публичной власти федеральной территории "Сириус" обеспечивают непрерывность осуществления функций и решения задач местного самоуправления на соответствующей территории.

5. Со дня вступления в силу настоящего Федерального закона и до 1 февраля 2021 года Президент Российской Федерации назначает временно исполняющего обязанности главы федеральной территории "Сириус", который формирует администрацию федеральной территории "Сириус" и возглавляет ее до назначения в соответствии с настоящим Федеральным законом главы администрации федеральной территории "Сириус".

6. Основанием для регистрации администрации федеральной территории "Сириус" в качестве юридического лица является решение о ее создании, принимаемое временно исполняющим обязанности главы федеральной территории "Сириус".

7. Администрация федеральной территории "Сириус" совместно с органами государственной власти, органами местного самоуправления муниципального образования городской округ город-курорт Сочи Краснодарского края осуществляет подготовку и утверждение перечня имущества, предполагаемого к передаче федеральной территории "Сириус", организует подготовку генерального плана федеральной территории "Сириус", правил землепользования и застройки федеральной территории "Сириус", проектов соответствующих соглашений о передаче полномочий с уполномоченными органами государственной власти и органами местного самоуправления муниципального образования городской округ город-курорт Сочи Краснодарского края, создание многофункционального центра предоставления государственных и муниципальных услуг, комиссии по регулированию цен (тарифов) на товары (услуги), а также может осуществлять иные полномочия в соответствии с настоящим Федеральным законом. Администрация федеральной территории "Сириус" учреждает печатное средство массовой информации и сетевое издание для официального опубликования (обнародования) нормативных правовых актов органов публичной власти федеральной территории "Сириус", иной официальной информации.

8. Временно исполняющий обязанности главы федеральной территории "Сириус" действует до формирования органов, осуществляющих публичную власть в федеральной территории "Сириус".

9. В течение переходного периода полномочия, указанные в пунктах 1 - 5 части 1 статьи 8 настоящего Федерального закона, могут перераспределяться между уполномоченными органами государственной власти, органами местного самоуправления муниципального образования городской округ город-курорт Сочи Краснодарского края и органами публичной власти федеральной территории "Сириус" в соответствии с требованиями, предусмотренными статьей 8 настоящего Федерального закона.

10. Полномочия органов государственной власти субъекта Российской Федерации по предметам совместного ведения Российской Федерации и субъектов Российской Федерации, относящиеся в соответствии со статьей 8 настоящего Федерального закона к полномочиям органов публичной власти федеральной территории "Сириус", до 1 января 2022 года в федеральной территории "Сириус" осуществляются органами государственной власти Краснодарского края. Органы публичной власти федеральной территории "Сириус" и органы государственной власти Краснодарского края с учетом требований статьи 8 настоящего Федерального закона могут заключить соглашение, предусматривающее осуществление указанных полномочий органами публичной власти федеральной территории "Сириус" до наступления указанного срока. С 1 января 2022 года до окончания переходного периода органы публичной власти федеральной территории "Сириус" вправе принять решение о передаче указанных полномочий органам государственной власти Краснодарского края. В этом случае не позднее трех месяцев со дня принятия такого решения органы государственной власти Краснодарского края и органы публичной власти федеральной территории "Сириус" заключают соответствующее соглашение о передаче полномочий.

11. Полномочия, предусмотренные пунктом 5 части 1 статьи 8 настоящего Федерального закона, до 1 января 2022 года в федеральной территории "Сириус" осуществляются органами местного самоуправления муниципального образования городской округ город-курорт Сочи Краснодарского края. Органы публичной власти федеральной территории "Сириус" и органы местного самоуправления муниципального образования городской округ город-курорт Сочи Краснодарского края с учетом требований статьи 8 настоящего Федерального закона могут заключить соглашение, предусматривающее осуществление указанных полномочий органами публичной власти федеральной территории "Сириус" до наступления указанного срока. С 1 января 2022 года до окончания переходного периода органы публичной власти федеральной территории "Сириус" вправе принять решение о передаче указанных полномочий органам местного самоуправления муниципального образования городской округ город-курорт Сочи Краснодарского края. В этом случае не позднее трех месяцев со дня принятия такого решения органы местного самоуправления муниципального образования городской округ город-курорт Сочи Краснодарского края и органы публичной власти федеральной территории "Сириус" заключают соответствующее соглашение о передаче полномочий.

12. Если иное не предусмотрено настоящим Федеральном законом, муниципальные правовые акты муниципального образования городской округ город-курорт Сочи Краснодарского края и преобразованного муниципального образования город-курорт Сочи действуют в федеральной территории "Сириус" до дня вступления в силу принятых органами публичной власти федеральной территории "Сириус" нормативных правовых актов федеральной территории "Сириус", регулирующих соответствующие отношения.

13. Организационное и материально-техническое обеспечение деятельности администрации федеральной территории "Сириус", иных вновь образованных органов публичной власти федеральной территории "Сириус", многофункционального центра предоставления государственных и муниципальных услуг, территориальной и участковых избирательных комиссий, печатного средства массовой информации и сетевого издания, предназначенных для официального опубликования (обнародования) нормативных правовых актов органов публичной власти федеральной территории "Сириус", иной официальной информации, разработки генерального плана федеральной территории "Сириус", правил землепользования и застройки федеральной территории "Сириус", подготовки и проведения выборов членов Совета федеральной территории "Сириус" до 1 января 2022 года является расходным обязательством Российской Федерации.

14. Положения настоящего Федерального закона, устанавливающие полномочия органов публичной власти федеральной территории "Сириус" в сфере бюджетных правоотношений, применяются к правоотношениям, возникающим при составлении, утверждении и исполнении бюджета федеральной территории "Сириус", начиная с бюджета на 2022 год и на плановый период 2023 и 2024 годов. Предоставление органам публичной власти федеральной территории "Сириус" материалов и информации, необходимых им для составления проекта соответствующего бюджета, осуществляется территориальными органами федерального органа исполнительной власти, уполномоченного по контролю и надзору в области налогов и сборов, органами Федерального казначейства, финансовым органом Краснодарского края, органами местного самоуправления и должностными лицами местного самоуправления муниципального образования городской округ город-курорт Сочи Краснодарского края, иными уполномоченными органами.

15. Нормативные правовые акты Российской Федерации, нормативные правовые акты Краснодарского края, муниципальные правовые акты, связанные с настоящим Федеральным законом, подлежат приведению в соответствие с настоящим Федеральным законом не позднее 31 декабря 2021 года. До их приведения в соответствие с настоящим Федеральным законом они применяются с учетом настоящего Федерального закона.

16. Выборы членов Совета федеральной территории "Сириус" первого созыва, избрание которых предусмотрено настоящим Федеральным законом, проводятся не позднее 19 сентября 2021 года.

17. Территориальная комиссия первого состава со сроком полномочий пять лет должна быть сформирована Центральной избирательной комиссией Российской Федерации в срок не позднее 50 дней со дня вступления в силу настоящего Федерального закона.

18. Образование федеральной территории "Сириус" влечет досрочное прекращение полномочий участковых комиссий, ранее действующих в границах данной территории, и членов указанных комиссий, а также упразднение границ соответствующих избирательных участков. Избирательные участки образуются временно исполняющим обязанности главы федеральной территории "Сириус" не позднее чем через 60 дней со дня вступления в силу настоящего Федерального закона в соответствии с Федеральным законом "Об основных гарантиях избирательных прав и права на участие в референдуме граждан Российской Федерации". Участковые комиссии нового состава со сроком полномочий пять лет должны быть сформированы не позднее чем через 100 дней со дня вступления в силу настоящего Федерального закона.

19. Выборы членов Совета федеральной территории "Сириус" первого созыва назначаются территориальной комиссией не ранее чем за 100 и не позднее чем за 90 дней до дня голосования.

20. Члены Совета федеральной территории "Сириус" первого созыва избираются по одномандатным и (или) многомандатным избирательным округам, схема которых утверждается территориальной комиссией не позднее 15 мая 2021 года.

21. Органы местного самоуправления муниципального образования городской округ город-курорт Сочи Краснодарского края, а также их должностные лица обязаны оказывать избирательным комиссиям содействие в реализации их полномочий при подготовке и проведении выборов членов Совета.

22. Члены Совета федеральной территории "Сириус" первого созыва, назначаемые в соответствии с пунктами 2 - 4 части 1 статьи 12 настоящего Федерального закона, должны быть назначены не позднее 30 сентября 2021 года.

23. Председатель Совета федеральной территории "Сириус" избирается на первом заседании Совета федеральной территории "Сириус".

24. Полномочия члена Совета федеральной территории "Сириус" первого созыва начинаются со дня проведения первого заседания Совета федеральной территории "Сириус".

25. Органы публичной власти федеральной территории "Сириус", органы государственной власти Краснодарского края, органы местного самоуправления муниципального образования городской округ город-курорт Сочи Краснодарского края при необходимости заключают соглашение о совместном использовании энергетической, коммунальной и иной инфраструктуры, необходимой для функционирования объектов, расположенных в федеральной территории "Сириус", и находящейся за пределами федеральной территории "Сириус". До момента заключения указанного соглашения эксплуатация и обслуживание данных объектов энергетической, коммунальной и иной инфраструктуры обеспечиваются органами, на которые эта обязанность была возложена на день вступления в силу настоящего Федерального закона.

Президент Российской Федерации В. Путин



