Skoda выпустит субкомпактный кроссовер для небогатых стран

Skoda Auto проводит дорожные испытания прототипа субкомпактного кроссовера, прообраз которого минувшей весной был представлен в виде концепт-кара IN. Машина создается для развивающихся рынков, в первую очередь Индии, именно поэтому тесты проводятся на индийских дорогах.

Известно, что новый кроссовер Skoda будет иметь общее шасси с уже представленным Volkswagen Taigun, общими у двух кроссоверов будут и силовые установки, и салонное оборудование. Различия сведутся к стилевому оформлению и, вероятно, в небольшой степени к набору опций.

Судя по тем деталям, которые можно разобрать под маскирующей внешность товарного прототипа пленкой, концепт-кат Skoda IN передал внешность серийной машины почти точно, не включая выставочного декора, вроде светящейся решетки радиатора.

Кроссовер базируется на упрошенной сборке глобальной платформы MQB с задней неразрезной балкой в подвеске и полного привода в принципе не увидит, только передний. Что касается двигателей, кроссовер будут комплектовать 1,0-литровым 3-цилиндровым турбомотором на 110 л.с. и 1,5-литровым TSI на 150 л.с. От дизелей, несмотря на популярность автомобилей с двигателями на тяжелом топливе в Индии, в компании отказались. Коробки передач - 6-ступенчатые "механика", "автомат" и 7-скоростной "робот" DSG.

Производить автомобиль будут на индийском заводе Volkswagen, бок о бок с Volkswagen Taigun. Презентация серийной версии новой Skoda должна пройти весной 2021 года.