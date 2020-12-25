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25.12.2020 13:43
Рубрика: Дороги

Совфед одобрил штрафы для "зайцев" на платных дорогах

Текст: Татьяна Замахина
Фото: Сергей Бобылев/ТАСС Фото: Сергей Бобылев/ТАСС
Фото: Сергей Бобылев/ТАСС

Совфед одобрил поправки в КоАП, предусматривающие наказание для тех, кто не оплатил проезд по платной дороге.

Штрафы такие:

- для легковых авто - до 1,5 тысячи рублей,

- для грузовиков и автобусов - до 5 тысяч.

При этом штраф можно будет получить один раз за сутки. Если водитель воспользовался платной дорогой несколько раз в сутки и не оплатил проезд, штраф он получит один.

Привлеченные к ответственности и оплатившие штраф не позднее 20 дней со дня вынесения постановления по делу об административном правонарушении, освобождаются от административной ответственности, говорится в законе.

Фото: Александр Корольков/РГ
Поправки в КоАП уточнят, как ездить по платным дорогам без шлагбаумов

"Зайцев" будут ловить на платных участках ЦКАД, на которых организована система "Свободный поток" и нет шлагбаумов, рассказали ранее в ГК "Автодор". Тем водителям, у которых на машинах установлен транспондер, беспокоиться не о чем. Плата автоматически спишется с лицевого счета.

У кого нет таких устройств, могут заранее приобрести билет через мобильное приложение на официальном сайте avtodor-tr.ru, а также через терминалы самообслуживания.