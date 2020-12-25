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25.12.2020 13:28
Рубрика: Власть

Совфед одобрил штрафы за пропаганду наркотиков в Сети до 1,5 млн рублей

Текст: Татьяна Замахина
За пропаганду наркотических средств и психотропных веществ с использованием интернета будет выписан штраф до 1,5 млн рублей. Такой закон об административных штрафах принял Совет Федерации.

Документ был подготовлен во исполнение поручения президента, который указал на необходимость принять дополнительные меры по противодействию незаконному обороту наркотиков и психотропных веществ с использованием интернета. Вносимые изменения позволят повысить эффективность противодействия пропаганде наркотиков в сети, указали сенаторы.

Фото: Александр Натрускин/ РИА Новости
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- для граждан вводятся штрафы в размере от 5 тыс. до 30 тыс. рублей,

- для должностных лиц - от 50 тыс. до 100 тыс. рублей,

- для юридических лиц - от 1 млн до 1,5 млн рублей. Кроме того, может быть приостановлена деятельность компании на срок до 90 суток.

В прежней редакции КоАП штрафы за аналогичные нарушения были значительно меньше - гражданам грозил штраф в 4-5 тыс. рублей, должностным лицам - не более 50 тыс. рублей, а юрлицам - не более 1 млн рублей.

Если наркотики пропагандирует иностранец, то его тоже оштрафуют на сумму до 30 тыс. рублей, а еще могут выдворить из страны. Возможен также арест на срок до 15 суток.

Прежняя редакция КоАП предусматривала в таких случаях максимальный штраф до 5 тыс. рублей и обязательное выдворение.

Операторам связи и интернет-провайдерам придется блокировать информацию с пропагандой под угрозой штрафов до 500 тыс. рублей (прежняя планка - 100 тыс.). За повторное нарушение - до 800 тыс.

Ранее Госдума приняла в первом чтении законопроект, который предусматривает наказание до 15 лет лишения свободы за склонение в интернете к потреблению наркотиков. Максимальный срок будет грозить при наступлении тяжелых последствий.

Председатель Совета Федерации Валентина Матвиенко дала поручение мониторить исполнение этого закона. Она пояснила, что пока "свободно можно купить в интернете любой наркотик". "Надо, чтобы этот закон реально работал, - подчеркнула спикер. - Необходимо закрыть возможность приобретения наркотиков через интернет".

Власть Право Административное право Законодательная власть Совет Федерации Борьба с наркотиками

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