Совфед одобрил штрафы за пропаганду наркотиков в Сети до 1,5 млн рублей

Документ был подготовлен во исполнение поручения президента, который указал на необходимость принять дополнительные меры по противодействию незаконному обороту наркотиков и психотропных веществ с использованием интернета. Вносимые изменения позволят повысить эффективность противодействия пропаганде наркотиков в сети, указали сенаторы.

- для граждан вводятся штрафы в размере от 5 тыс. до 30 тыс. рублей,

- для должностных лиц - от 50 тыс. до 100 тыс. рублей,

- для юридических лиц - от 1 млн до 1,5 млн рублей. Кроме того, может быть приостановлена деятельность компании на срок до 90 суток.

В прежней редакции КоАП штрафы за аналогичные нарушения были значительно меньше - гражданам грозил штраф в 4-5 тыс. рублей, должностным лицам - не более 50 тыс. рублей, а юрлицам - не более 1 млн рублей.

Если наркотики пропагандирует иностранец, то его тоже оштрафуют на сумму до 30 тыс. рублей, а еще могут выдворить из страны. Возможен также арест на срок до 15 суток.

Прежняя редакция КоАП предусматривала в таких случаях максимальный штраф до 5 тыс. рублей и обязательное выдворение.

Операторам связи и интернет-провайдерам придется блокировать информацию с пропагандой под угрозой штрафов до 500 тыс. рублей (прежняя планка - 100 тыс.). За повторное нарушение - до 800 тыс.

Ранее Госдума приняла в первом чтении законопроект, который предусматривает наказание до 15 лет лишения свободы за склонение в интернете к потреблению наркотиков. Максимальный срок будет грозить при наступлении тяжелых последствий.

Председатель Совета Федерации Валентина Матвиенко дала поручение мониторить исполнение этого закона. Она пояснила, что пока "свободно можно купить в интернете любой наркотик". "Надо, чтобы этот закон реально работал, - подчеркнула спикер. - Необходимо закрыть возможность приобретения наркотиков через интернет".