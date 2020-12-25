Столичный парк электробусов КАМАЗ вырос до 400 машин

Камский автозавод сделал хороший подарок москвичам, завершив выполнение третьего по счету контракта на поставку электробусов для предприятия "Мосгортранс". В рамках этого договора в течение 2020 года в столицу поступили 200 электробусов КАМАЗ, а всего их количество в первопрестольной составило ровно 400.

"Контракт с "Мосгортрансом" стал самым крупным в истории завода. Несмотря на сложную эпидемическую обстановку, техника предоставлена точно в срок и уже успешно эксплуатируется на московских маршрутах", - отметил руководитель службы продвижения пассажирского электротранспорта "КАМАЗа" Андрей Долганов.

Экологически чистый общественный транспорт создан Камским автозаводом в партнерстве с инжиниринговой компанией Drive Electro, отвечающей за "электрическую часть". В машинах применены современные компоненты тягового электрооборудования: электропортальный мост и литий-титанатные аккумуляторные батареи. Благодаря этому транспорт работает максимально эффективно, а на подзарядку требуется от 6 до 20 минут. Инженерные решения позволяют электробусам работать без сбоев даже при низких температурах.

И хотя при внедрении электробусов в городскую транспортную сеть было много скепсиса - дескать, застрянет он в пробке, сядет аккумулятор, перегородит всем проезд - эти машины еще ни разу не подводили создателей. При этом электробусы имеют ряд экономических преимуществ в сравнении с дизельными аналогами, утверждает гендиректор Drive Electro Сергей Иванов. В частности, стоимость обслуживания парка меньше из-за более медленного износа комплектующих и отсутствия части затрат на амортизацию. Кроме того, этот экологичный вид транспорта не только не производит выбросов, но и обеспечивает расходование энергии с наибольшим КПД. Даже если электричество вырабатывается ТЭС, сжигание топлива в ней намного эффективнее, чем в двигателе внутреннего сгорания. Энергия аккумулируется эффективнее, так как действует рекуперация: при торможении электродвигателем в батарею возвращается до 40 процентов энергии, затраченной на движение. В итоге, через 5-7 лет эксплуатации стоимость электробуса может выходить на тот же уровень, что и у дизельного аналога.

Справка "РГ"

Столичные электробусы курсируют сегодня на 40 маршрутах в различных районах Москвы. За два с небольшим года они перевезли более 55 миллионов пассажиров и прошли больше 22 миллионов километров. Московский парк электробусов является крупнейшим в Европе: в Лондоне их 300, в Париже - 260, в Берлине - 200, в Амстердаме - 164. В следующем году в Москву должны поступить еще 400 электробусов. К концу 2023 года их количество планируется увеличить до 2300, что составит треть парка наземного транспорта столицы. С учетом трамваев, на электротяге станет курсировать около 40 процентов наземного транспорта. А к 2030 году весь парк "Мосгортранса" должен стать зеленым, то есть экологически чистым.