Тедеско останется в "Спартаке" до конца сезона

Главный тренер "Спартака" Доменико Тедеско не покинет клуб зимой. Достигнута договоренность о том, что специалист доработает до конца контракта. Об этом сообщил директор департамента по связям с общественностью "красно-белых" Антон Фетисов.

"В "Спартаке" есть договоренность, что главный тренер Доменико Тедеско будет руководить командой до конца сезона", - сказал Фетисов Sport24.

На это отреагировал и сам Тедеско, признавшийся, что счастлив остаться в клубе.

"Я счастлив, что клуб и команда хотят продолжить этот позитивный сезон со мной. Это знак большого доверия, и мы снова и снова показываем, насколько наши отношения полны честности и уважения. Я полностью мотивирован и не могу дождаться возобновления сезона", - цитирует наставника сайт клуба.

Ранее Тедеско объявил, что не будет продлевать контракт со столичным клубом, который истекает после окончания сезона.